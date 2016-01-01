باحثون يعثرون على 6 فيروسات تاجية جديدة في الخفافيش تنتمي لـ كورونا

كشف باحثون عن وجود 6 فيروسات تاجية جديدة تعيش في الخفافيش وتنتمي لفصيبلة فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم حاليا.

وأوضحت سوزان موراي، مديرة مؤسسة سميثسونيان العالمية، إن الفيروسات الجديدة تنتمي للفيروس التاجي، إلا أنها ليست مرتبطة جينيا به أو بفيروسي "سارس" و "Mers"، وفقا لما نقله "روسيا اليوم" عن موقع "لايف ساينس".

واكتشف الباحثون الفيروسات أثناء مسح الخفافيش في ميانمار كجزء من برنامج تموله الحكومة يسمى "PREDICT "لتحديد الأمراض المعدية التي لديها القدرة على الانتقال من الحيوانات إلى البشر.

ويعتقد أن الخفافيش هي المشتبه بها الرئيسي كمصدر لفيروس كورونا المستجد، حيث إن الثدييات تستضيف الآلاف من الفيروسات التاجية التي لم يجري اكتشافها بعد.

وجمع الباحثون بين عامي 2016 و2018، مئات العينات من لعاب 464 خفاشا من 11 نوعا مختلفا على الأقل؛ وأخذت العينات من ثلاثة مواقع في ميانمار حيث يتواصل البشر بشكل وثيق مع الحياة البرية بسبب التغيرات في استخدام الأراضي والأنشطة الترفيهية والثقافية، وحللوا المتواليات الجينية من هذه العينات وقارنوها مع جينومات الفيروسات التاجية المعروفة.

وعثر الفريق على الفيروسات الجديدة في ثلاثة أنواع من الخفافيش:

- the Greater Asiatic yellow house bat المعروف بـScotophilus heathii، حيث تم العثور على فيروس PREDICT-CoV-90.

- the wrinkle-lipped free-tailed bat، المعروف باسم Chaerephon plicatus، والذي كان يستضيف فيروسي "PREDICT-CoV-47" و"PREDICT-CoV-82".

- Horsfield's leaf-nosed bat المعروف باسم Hipposideros larvatus، والذي حمل فيروسات "PREDICT-CoV-92 "و"PREDICT-CoV-93" و"PREDICT-CoV-96".

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم إمكانية انتقال هذه الفيروسات الجديدة الستة إلى أنواع أخرى وكيف يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن الاتصال بين البشر والحياة البرية أصبح أكثر انتشارا، قائلين: "يؤدي البشر في جميع أنحاء العالم إلى التفاعل مع الحياة البرية بوتيرة متزايدة، لذا كلما فهمنا أكثر عن هذه الفيروسات في الحيوانات، مثل ما الذي يسمح لها بالتحور وكيف تنتشر إلى أنواع أخرى، كان بإمكاننا تقليل إمكاناتها الوبائية".