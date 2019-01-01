وجهها مغطى بالقروح.. ممرضة بالعناية المركزة: تذكروا من لم ير عائلته لشهر من أجلكم

"تذكروا هذا الوجه الذي لم ير عائلته منذ شهر تقريبا لأجلكم".. رسالة وجهتها ممرضة بالعناية المركزة للعالم، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك، التي وصفت معاناتها الشديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الممرضة إيمي جولد من بلدة "إيست ريتفورد"، وتعمل في مستشفى "Doncaster، Bassetlaw" التعليمي ببريطانيا، صورة وجهها وهو مغطى بقروح وعلامات حمراء وبقع، نتيجة لارتدائها القناع الواقي لفترات طويلة إلى جانب ارتدائها معدات الحماية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت "إيمي" في مننشورها"، عندما تميل للخروج في عيد الفصح، تذكر هذا الوجه، هذا الوجه الذي يمر بالحجيم، هذا هو الوجه المليء بتلف الضغط التانج عن ارتداء معدات الوقاية الشخصية لما يقرب من 13 ساعة يوميا".

وأضافت: "هذا هو وجه شخص لم ير عائلته لمدة شهر تقريبا، هذا هو وجه ممرضة في وحدة العناية المركزة، تتوسل إليك: البقاء في الداخل لحمايتنا، ومساعدتنا في إنقاذ الأرواح".

وكشفت "إيمي"، عن كونها عملت 65 ساعة على مدى الأيام الستة الماضية، وأن هدفها هو أن يظل الناس في منلزلهم حفاظا عليهم وعلى حياة العاملين بالرعاية الصحية.