وجهها مغطى بالقروح.. ممرضة بالعناية المركزة: تذكروا من لم ير عائلته لشهر من أجلكم

05:03 ص | السبت 11 أبريل 2020
الممرضة إيمي جولد

الممرضة إيمي جولد

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

إنسانية ممرضة.. "إفراج" تستغني عن عمل إضافي بمركز طبي: خوفت أعديهم بكورونا

إنسانية ممرضة.. "إفراج" تستغني عن عمل إضافي بمركز طبي: خوفت أعديهم بكورونا

ممرضة متعافية من كورونا لـ"الوطن": حافظوا على أنفسكم.. ولا تستهروا

ممرضة متعافية من كورونا لـ"الوطن": حافظوا على أنفسكم.. ولا تستهروا

بالدموع.. رسالة ممرضة بريطانية: "الأوضاع صعبة.. ابقوا في منازلكم"

بالدموع.. رسالة ممرضة بريطانية: "الأوضاع صعبة.. ابقوا في منازلكم"

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

"تذكروا هذا الوجه الذي لم ير عائلته منذ شهر تقريبا لأجلكم".. رسالة وجهتها ممرضة بالعناية المركزة للعالم، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك، التي وصفت معاناتها الشديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الممرضة إيمي جولد من بلدة "إيست ريتفورد"، وتعمل في مستشفى "Doncaster، Bassetlaw" التعليمي ببريطانيا، صورة وجهها وهو مغطى بقروح وعلامات حمراء وبقع، نتيجة لارتدائها القناع الواقي لفترات طويلة إلى جانب ارتدائها معدات الحماية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت "إيمي" في مننشورها"، عندما تميل للخروج في عيد الفصح، تذكر هذا الوجه، هذا الوجه الذي يمر بالحجيم، هذا هو الوجه المليء بتلف الضغط التانج عن ارتداء معدات الوقاية الشخصية لما يقرب من 13 ساعة يوميا".

وأضافت: "هذا هو وجه شخص لم ير عائلته لمدة شهر تقريبا، هذا هو وجه ممرضة في وحدة العناية المركزة، تتوسل إليك: البقاء في الداخل لحمايتنا، ومساعدتنا في إنقاذ الأرواح".

 وكشفت "إيمي"، عن كونها عملت 65 ساعة على مدى الأيام الستة الماضية، وأن هدفها هو أن يظل الناس في منلزلهم حفاظا عليهم وعلى حياة العاملين بالرعاية الصحية.

الأكثر قراءة

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني
عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم وصول شبكة الإنترنت إلى جميع الغرف في المنزل أو تعطيل الراوتر على فترة، بدون معرفة السبب.
"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول حول العالم إلى فرض نظام الحجر الصحي على المواطنين للحد من انتشار الجائحة العالمية