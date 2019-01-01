صور.. عامل رعاية صحية يتضرع إلى الله لطلب العون في مواجهة كورونا

04:07 ص | السبت 11 أبريل 2020
عامل الرعاية الصحية

عامل الرعاية الصحية

كتب: لمياء محمود

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أوقات مظلمة ويائسة للغاية يواجهها عاملو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، إذ إنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويوما بعد يوما أصبح الخوف والموت والجثث جزءا من روتينهم اليومي، وينبغي التعامل معها، بسبب تصاعد نسبة وفيات الفيروس التاجي.

وانتشرت صورة عبر مواقع الإنترنت لأحد عمال الرعاية الصحية اليائيسن، يوم السبت الماضي، وهو يقف أمام عيادة في بريطانيا ويفرد ذراعيه رافعا رأسه للسماء وكأنه يطلب من الله المساعدة في الأوقات العصيبية التي يواجهها، إذ إن الأطباء أصبحوا يتساقطون يوميا بسبب نقص الإمدادات الطبية وتعاملهم مع المرضى بشكل مباشر، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وكان عامل الرعاية الصحية المجهول يرتدي الملابس الوقائية وكمامة وغطاء على الرأس وغير معروف هويته، وقف أما عيادة "إلمهورست" بمدينة كوينز البريطانية، وبعد خروجه من العيادة فرد ذراعيه ورفع راحتي يديه ورفع وجه نحو السماء وكأنه يلتمس من الله المساعدة وستضرع له وفي الوقت ذاته يتنفس بعض الهواء.

ووصفت شركة " Health and Hospitals Corp " التي تدير العيادة، بأنها قلب الكارثة، كما وصفت فرق الطوارئ الطبية الوضع داخل العيادات والمستشفيات بأنه يشبه مناطق الحرب، مع الشعور بكمية إحباط رهيبة من الناس.

وأعلن بيل دي بلاسيو العمدة، يوم الجمعة الماضي، أن العيادة ستكون من بين المستشفيات التي تحصل على شحنة مكون من 200 ألف قناع "N95"، مقدمة من الحكومة الفيدرالية.

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