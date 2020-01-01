خزين رمضان "أون لاين" بأمر الحظر.. وإقبال على الثوم والخضار

02:24 ص | السبت 11 أبريل 2020
خزين سلع رمضان

خزين سلع رمضان

كتب: إنجي الطوخي

أخبار متعلقة

السر في الرائحة.. نصائح هامة قبل شراء "ياميش رمضان"

السر في الرائحة.. نصائح هامة قبل شراء "ياميش رمضان"

فيديو.. تشويق وإثارة بإعلان "خيانة عهد" ليسرا قبل عرضه في رمضان

فيديو.. تشويق وإثارة بإعلان "خيانة عهد" ليسرا قبل عرضه في رمضان

"شهر رمضان الكريم".. مبادرة "الوفد" لمساعدة العمالة اليومية

"شهر رمضان الكريم".. مبادرة "الوفد" لمساعدة العمالة اليومية

التموين: "أهلا رمضان" سيكون له طبيعة خاصة هذا العام

التموين: "أهلا رمضان" سيكون له طبيعة خاصة هذا العام

فرصة عظيمة منحتها ظروف «الحظر» للسيدات الملتزمات ببيوتهن، بالتجهيز مبكراً لشهر رمضان، ولدواعى الوقاية من العدوى ومنع الزحام، زاد الإقبال على المنافذ الإلكترونية، وباتت الوجهة الأسرع والأكثر أماناً لشراء خزين الشهر الكريم.

الثوم والبصل المفروم و«شطة الهريسة»، منتجات تخصصت فى بيعها «أون لاين» ندى عبدالمنعم من مدينة دمياط، وأطلقت عليها «دقة توم.. دقة سمك»، وزاد الإقبال عليها مؤخراً لصعوبة الخروج من المنزل: «بدأت الشغل من سنة بالظبط، قلت أعمل حاجة أشغل بيها وقتى، مع مدارس الأولاد ودروسهم، وكنت اتعلمت تخزين المنتجات دى من حماتى، وحالياً مع ظروف الحظر زاد الطلب علىّ، خصوصاً إنى باعمل دقة سمك معتبرة، وبابيعها فى موسم شم النسيم».

حاولت صاحبة الـ٣٥ عاماً، مساعدة زوجها أيضاً من خلال مشروعها، كما قررت تخفيف العبء على الزبائن، بتطبيق خصومات على منتجاتها: «على كل ١٠٠ جنيه بخصم ٢٠ جنيه»، وترى أن الخوف من فيروس كورونا وإجراءات الحظر، سيزيد من البيع «أون لاين» الأيام المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان.

«خضار الغيط الطازج»، مشروع آخر للبيع «أون لاين»، كان وجهة للزبائن فى استعدادات رمضان، بدأته دينا إبراهيم من بورسعيد، وتبيع الأصناف المختلفة بحسب موسم ظهورها فى الأسواق: «باشترى الخضار فى مواسمه بسعر قليل، والمكسب بيكون معقول، والبيع أون لاين أسهل لى وللزبون، وزاد حالياً بسبب فيروس كورونا».

أما ياسمين عبدالعزيز، 40 عاماً، من سكان منطقة بولاق الدكرور، فتخصصت فى بيع «الخزين» على حسب المواسم، مثل «الثوم المفروم»، فى شهر رمضان، والأعياد: «فى رمضان ستات البيوت بتُقبل على تخزين اللحوم والطيور، والتوم، والفترة اللى فاتت الطلب زاد بنسبة 20%، لأن معظم الستات قاعدين فى البيت، خصوصاً الهاى كلاس، والأسعار عندى تناسب كل الشرائح الاجتماعية».

بدأت «ياسمين» مشروعها منذ 3 سنوات، لمساعدة زوجها على نفقات الأسرة: «كان لازم المشروع يكون فى البيت، لأن صعب أخرج وأسيب أطفالى التلاتة، فبدأت فى شغل الخزين، ونجحت فيه لدرجة إنى بابيع لسكان القاهرة فى مختلف المناطق، وساعات لمحافظات تانية».

الأكثر قراءة

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني
"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول حول العالم إلى فرض نظام الحجر الصحي على المواطنين للحد من انتشار الجائحة العالمية
فيديو.. كائن فضائي غريب يثير رعب سكان أستراليا

فيديو.. كائن فضائي غريب يثير رعب سكان أستراليا

حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهد سكان أستراليا كائنا غريبا وصفوه بأنه كائن فضائي، في أعماق البحار يشبه الخيط يطفو في المحيط.