شيكولاتة مع العلاج.. هدية لطبيب مصاب بـ"كورونا"

«شيكولاتة هدية مع جرعة الدواء»، لافتة إنسانية قدّمها صيادلة مستشفى العزل فى مستشفى تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، للدكتور محمد السيد رمضان، طبيب الصدر بمستشفى صدر دكرنس، حين علموا بإصابته بفيروس كورونا، كمحاولة للترحيب به على طريقتهم.

نشر الدكتور محمد صور جرعة العلاج، ومعها قطعة الشيكولاتة على صفحته بـ«فيس بوك»، معلقاً: «أما هذه الصورة، فتحتاج إلى شكر خاص للسادة الزملاء الصيادلة، فالكلمات المكتوبة لا تقل أثراً فى العلاج عما قرّره الأطباء من دواء، وبالمناسبة الشيكولاتة هدية، وليست فى بروتوكول العلاج».

لم يكتفِ الطبيب المصاب بتعليقه، إنما شكر الجميع على حُسن التعامل: «أشكر العاملين والعاملات بمستشفى تمى الأمديد، والدكتور مدير المستشفى، الذى كان فى استقبالى، والأطباء المحترمين على حسن التعامل، وأشكر هيئة التمريض على تفانيهم فى خدمتنا وتقديم كل سبل الراحة، وأشكر العمال والعاملات على مستوى النظافة».

وطمأن الجميع على الموجودين فى مستشفى الحجر: «بصحة جيدة ونفس راضية»، واعتذر عن عدم الرد على تليفونه: «أبكى والله وأنا أقرأ دعوات الجميع، هذا الثناء الذى لست أهلاً له، فاللهم اجعلنى خيراً مما يظنون، واغفر لى ما لا يعلمون».