مسابقات "لايف" تفجر مواهب المصريين في البيت

02:02 ص | السبت 11 أبريل 2020
.. وآخر يلعب بلياردو بالخضراوات

.. وآخر يلعب بلياردو بالخضراوات

كتب: جهاد مرسى

أخبار متعلقة

أشرف صبحي: تنظيم مسابقات في الكرة يمارسها الشباب من داخل المنزل

أشرف صبحي: تنظيم مسابقات في الكرة يمارسها الشباب من داخل المنزل

عاجل.. الاتحاد الأسباني يلغي كل مسابقات كرة القدم (صور)

عاجل.. الاتحاد الأسباني يلغي كل مسابقات كرة القدم (صور)

عاجل.. أحمد أحمد يعلن تأجيل جميع مسابقات "كاف" لحين إشعار آخر (فيديو)

عاجل.. أحمد أحمد يعلن تأجيل جميع مسابقات "كاف" لحين إشعار آخر (فيديو)

مسؤول المشروع الوطني للقراءة: تنظيم 4 مسابقات جوائزها 20 مليون جنيه

مسؤول المشروع الوطني للقراءة: تنظيم 4 مسابقات جوائزها 20 مليون جنيه

«خليك فى بيتك ونافس»، مسابقة «لايف» أطلقتها منصة «شجع أب» الإلكترونية، كمحاولة للتسلية واستغلال أوقات المصريين فى البيوت، لاقت مشاركات عديدة، من خلال فيديوهات ذات أفكار خلاقة وطريفة، توالت بعد ساعات قليلة من بدء المسابقة.

‏‎فوجئ شريف حسنى، مؤسس منصة «شجع أب» الإلكترونية، بالتجاوب المتزايد مع المسابقة، التى كانت جائزتها «بلاى ستيشن» أو ما يعادل قيمتها نقداً: «‏‎بما إن الفترة دى ممكن تطول، وأغلبنا فى البيت، قررنا يبقى لينا دور بسيط، ونفتح تطبيق للمنافسات اللايڤ، بدون أى مقابل، بدأنا بمسابقة خليك فى البيت، ونسمح لأى شخص أو شركة إطلاق مسابقات مختلفة»، بحسب «شريف».

٢٢٠٠ فيديو استقبلتها المنصة الإلكترونية، على مدار أسبوع منذ إطلاق المسابقة، ويرى «شريف» أن التفاعل المتزايد، سببه وجود المواطنين فى البيوت، وشعورهم بمصداقية المسابقة».

نادٍ رياضى شهير يستعد لإطلاق مسابقة عبر المنصة الإلكترونية خلال أيّام، وكذلك شركتان، وفقاً لـ«شريف»، على أن يتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين.

وبحسب مؤسس المنصة، يحصل الفائز على الجائزة المادية أو العينية، التى تقدمها الجهة صاحبة المسابقة، بعد أن يخوض منافسة عادلة وشفافة ومسلية أيضاً: «العداد بيفضل شغال لمدة يومين، وبيقف الساعة ٩ من مساء اليوم التانى، ويفوز صاحب الأعلى لايكات، وبالتالى المشترك يقدر يتابع بنفسه مدى تقدمه وفقاً للمشاهدات».

«شجع أب»، سبق ونظمت مسابقات حظت بشهرة واسعة، منها واحدة لشركة مياه غازية، والفائزون سافروا لتشجيع مصر، وأخرى لاكتشاف المواهب، وأكد «شريف» أن الفترة المقبلة، ستحظى بمزيد من المسابقات الـ«لايف»، لتفاعل الجمهور معها.

الأكثر قراءة

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني
"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول حول العالم إلى فرض نظام الحجر الصحي على المواطنين للحد من انتشار الجائحة العالمية
فيديو.. كائن فضائي غريب يثير رعب سكان أستراليا

فيديو.. كائن فضائي غريب يثير رعب سكان أستراليا

حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهد سكان أستراليا كائنا غريبا وصفوه بأنه كائن فضائي، في أعماق البحار يشبه الخيط يطفو في المحيط.