مسابقات "لايف" تفجر مواهب المصريين في البيت

«خليك فى بيتك ونافس»، مسابقة «لايف» أطلقتها منصة «شجع أب» الإلكترونية، كمحاولة للتسلية واستغلال أوقات المصريين فى البيوت، لاقت مشاركات عديدة، من خلال فيديوهات ذات أفكار خلاقة وطريفة، توالت بعد ساعات قليلة من بدء المسابقة.

‏‎فوجئ شريف حسنى، مؤسس منصة «شجع أب» الإلكترونية، بالتجاوب المتزايد مع المسابقة، التى كانت جائزتها «بلاى ستيشن» أو ما يعادل قيمتها نقداً: «‏‎بما إن الفترة دى ممكن تطول، وأغلبنا فى البيت، قررنا يبقى لينا دور بسيط، ونفتح تطبيق للمنافسات اللايڤ، بدون أى مقابل، بدأنا بمسابقة خليك فى البيت، ونسمح لأى شخص أو شركة إطلاق مسابقات مختلفة»، بحسب «شريف».

٢٢٠٠ فيديو استقبلتها المنصة الإلكترونية، على مدار أسبوع منذ إطلاق المسابقة، ويرى «شريف» أن التفاعل المتزايد، سببه وجود المواطنين فى البيوت، وشعورهم بمصداقية المسابقة».

نادٍ رياضى شهير يستعد لإطلاق مسابقة عبر المنصة الإلكترونية خلال أيّام، وكذلك شركتان، وفقاً لـ«شريف»، على أن يتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين.

وبحسب مؤسس المنصة، يحصل الفائز على الجائزة المادية أو العينية، التى تقدمها الجهة صاحبة المسابقة، بعد أن يخوض منافسة عادلة وشفافة ومسلية أيضاً: «العداد بيفضل شغال لمدة يومين، وبيقف الساعة ٩ من مساء اليوم التانى، ويفوز صاحب الأعلى لايكات، وبالتالى المشترك يقدر يتابع بنفسه مدى تقدمه وفقاً للمشاهدات».

«شجع أب»، سبق ونظمت مسابقات حظت بشهرة واسعة، منها واحدة لشركة مياه غازية، والفائزون سافروا لتشجيع مصر، وأخرى لاكتشاف المواهب، وأكد «شريف» أن الفترة المقبلة، ستحظى بمزيد من المسابقات الـ«لايف»، لتفاعل الجمهور معها.