جدول للباعة في أسواق "الحوامدية".. والزبائن بالكمامات

01:31 ص | السبت 11 أبريل 2020
عدد من الشباب أثناء تطهير الشارع

عدد من الشباب أثناء تطهير الشارع

كتب: مها طايع

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تحذيرات شديدة اللهجة تطلقها وزارة الصحة، وإجراءات وقائية تتبعها باستمرار، لحث المواطنين على التقليل من مشاهد الزحام، لكن ظلت الأسواق الشعبية بمنأى عن ذلك، فتشهد تكدّساً كبيراً يومياً، الأمر الذى دفع بعض الشباب المتطوعين فى منطقة الحوامدية، التابعة للجيزة، لتنظيم جدول يومى للباعة داخل السوق، حتى لا يتسبّبوا فى التزاحم.

أحمد محمود، وضع مع أصدقائه خطة محدّدة للتخفيف من حدة الزحام والتكدّس بين المواطنين داخل الأسواق الشعبية: «اتفقت مع زمايلى ننزل نتكلم مع البياعين بهدوء، ونتفق معاهم أن كل 6 أو 7 بياعين يحدّدوا يوم فى الأسبوع ينزلوا السوق ويبيعوا، علشان الكل ياخد فرصته فى البيع والتكسّب، وماتحصلش زحمة».

يختار البائع مكاناً له داخل السوق، على أن يترك مسافة كبيرة بينه وبين الباعة الآخرين.

لاقت المبادرة استحساناً كبيراً من الباعة، الذين التزموا منذ اليوم الأول، وقرّروا تقسيم أنفسهم للبيع فى السوق، وفقاً لـ«أحمد»: «بدأنا المبادرة من 3 أيام ودلوقتى بانزل كل يوم مع زمايلى، علشان نشوف الناس ملتزمة ولّا لأ، ولاقيت أن فيه التزام بنسبة كبيرة وترحيب».

كما حرص المتطوّعون على تطهير وتعقيم الأسواق والمحال التجارية: «حتى البياعين كنا بنطهر ونعقم إيديهم مرتين فى اليوم، الصبح وآخر النهار على الساعة 4 العصر».

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