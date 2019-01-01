مريض "الغروب الأخير" يتعافى من كورونا: نجوت من قابض الأرواح

06:42 م | الجمعة 10 أبريل 2020
صورة الغروب

صورة الغروب

كتب: لمياء محمود

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لم يعرف ما إذا كان سينجو من فيروس كورونا المستجد أم سيصبح في قائمة ضحاياه، ليفاجأ بسؤال طبيبه له أثناء مرافقته لإجراء بعض الفحوصات إذا ما كان يريد أن يشاهد الغروب، ليصبح المريض أشهر مصاب بكورونا حول العالم بعدما انتشرت صورته بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف باسم مريض "الغروب الأخير".

وتعود القصة إلى 5 مارس الماضي إذ انتشرت صورة طبيب مع مريضه أثناء توقفهما لمشاهدة غروب الشمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سأل طبيب شاب يعمل بمستشفى "ووهان" الصينية، مريضا مسنا يبلغ من العمر 87 عاما، إذا كان يفضل التوقف قليلا من أجل مشاهدة غروب الشمس، ورجح رواد مواقع التواصل أن ذلك هو الغروب الأخير للمريض المسن الذي سيصبح من قائمة ضحايا الفيروس، إلا أنه تمكن من النجاة وتعافى بشكل تام ليصبح رمزا للأمل والإصرار على الحياة وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".

كان وانج شين ذو الـ87 عاما أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى الشعب بجامعة ووهان الصينية، وأثناء ذهابه لإجراء الأشعة المقطعية سأله طبيبه "ليو كاي" البالغ من العمر 27 عاما، عما إذا كان يرديي مشاهدة غروب المس، لتنشر صورتهما التي التقطتها مساعد طبي أخر بجميع أنحاء العالم، ويعرف "شين" باسم مريض "الغروب الأخير".

وفي منتصف مارس تحسنت حالة "شين" الصحية بشكل كبير، وبعدما صرح الأطباء بخروجه ودع جميع العاملين بالمستشفى ، وشكر طبيبه "ليو" على إنقاذه من الموت قائلا:" أنت من أنقذني من قابض الأرواح، وأنت السبب في أنني بصحة جيدة الآن".

ومن المقرر أن يبقى "شين" في العزل المنزلي 14 يوما لحين التحسن التام، وعاد طبيبه "ليو" إلى مستشفى "شانجهاي" في أول الشهر الجاري حيث انتقل منها بشكل مؤقت للمساعدة في مستشفى "ووهان"، وأتصل هاتفيا بمريضه وهنأه على الشفاء.

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