المصافحة بالأيدي.. ظاهرة قد تقضي كورونا عليها للأبد

07:14 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
المصافحة بالأيدي

المصافحة بالأيدي

كتب: وكالات

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يرى خبراء أن انتشار فيروس كورونا المستجد قد يكون سببًا على المدى البعيد في تغيير سلوكيات البشر الاجتماعية.

أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يعتقد أن ضمن تلك السلوكيات التي ستتغير إلى الأبد بسبب كورونا، هي انتهاء ظاهرة مصافحة الأيدي.

وقال فاوتشي، في تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه مع انتهاء الوباء وبدء الحكومات في تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، لا يجب على البشر أن يعودوا كما كانوا في كل شيء.

وأضاف: "يجب أن تتغير بعض السلوكيات، لا أعتقد أنه يجب علينا أن نتصافح مرة أخرى".

وتابع: "عندما يزول الأمر، لن تكتفي بالقفز احتفالًا، وإنما يجب عليك أن تتساءل عن شكل حياتك الجديدة، يجب أن تحرص على غسل يديك بشكل دائم، وأن تتوقف عن المصافحة تماما".

واستطرد: "التوقف عن المصافحة ليس طريقة للوقاية من كورونا فحسب، وإنما طريقة للوقاية من الإنفلونزا بشكل عام، أعتقد أن عدم المصافحة ظاهرة صحية للغاية".

 

 

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