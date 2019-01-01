المصافحة بالأيدي.. ظاهرة قد تقضي كورونا عليها للأبد

المصافحة بالأيدي
يرى خبراء أن انتشار فيروس كورونا المستجد قد يكون سببًا على المدى البعيد في تغيير سلوكيات البشر الاجتماعية.
أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يعتقد أن ضمن تلك السلوكيات التي ستتغير إلى الأبد بسبب كورونا، هي انتهاء ظاهرة مصافحة الأيدي.
وقال فاوتشي، في تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه مع انتهاء الوباء وبدء الحكومات في تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، لا يجب على البشر أن يعودوا كما كانوا في كل شيء.
وأضاف: "يجب أن تتغير بعض السلوكيات، لا أعتقد أنه يجب علينا أن نتصافح مرة أخرى".
وتابع: "عندما يزول الأمر، لن تكتفي بالقفز احتفالًا، وإنما يجب عليك أن تتساءل عن شكل حياتك الجديدة، يجب أن تحرص على غسل يديك بشكل دائم، وأن تتوقف عن المصافحة تماما".
واستطرد: "التوقف عن المصافحة ليس طريقة للوقاية من كورونا فحسب، وإنما طريقة للوقاية من الإنفلونزا بشكل عام، أعتقد أن عدم المصافحة ظاهرة صحية للغاية".
خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
أوضح بيتر جونز، طريقة تعافي ابنه البالغ من العمر عاما من كورونا في المستشفى، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة.
هناك العديد من الأعراض الرئيسية غير ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد المستمر، تم اكتشاف معاناة بعض مرضى كورونا منها.
حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاهد سكان أستراليا كائنا غريبا وصفوه بأنه كائن فضائي، في أعماق البحار يشبه الخيط يطفو في المحيط.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
تعليقات الفيسبوك