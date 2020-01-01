بسبب كورونا.. العالم ينتظر أكبر ركود اقتصادي منذ 21 عاما

توقعت كريستالينا جورجييفا، رئيس صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد الدولي أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم الذي حدث عام 1929، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت جورجييفا، أن الخطر الأكبر سيواجه الدول الفقيرة، إذ "تعاني الدول الأكثر فقرًا أشد المعاناة" وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وحددت رئيس الصندوق الحديث الدولي حديثها قائلة: "الدول منخفضة الدخل في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومعظم آسيا معرضة لمخاطر عالية".

وأرجعت جورجييفا سبب ذلك، إلى أن المستثمرين يخشون ترك أموالهم في الاقتصادات الناشئة التي يمكن أن تتضرر بشدة من الركود العالمي.

وأضافت، أن الصندوق الدولي سيصدر توقعات اقتصادية عالمية محدثة، يوم الثلاثاء المقبل، تظهر مدى تسبب انتشار فيروس كورونا في تحويل عام 2020 من عام نمو متوقع إلى انكماش شديد.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تشهد 160 دولة نموًا ملحوظًا في 2020، قبل أن يتحول الأمر لتوقع اقتصاد سلبي لـ170 دولة في العالم هذا العالم بسبب كورونا.

وأكدت جورجييفا، أن السبيل الوحيد لتدارك الأمر، هو تلاشي فيروس كورونا نهائيًا في النصف الثاني من العام، ما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد من جديد وحدوث انتعاش جزئي بحلول عام 2021.