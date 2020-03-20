"ديناصور وسمكة وشجرة".. أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

06:40 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

أغرب طرق التنكر لتخطي قواعد الحجر الصحي

كتب: حسن شحاته

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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول حول العالم إلى فرض نظام الحجر الصحي على المواطنين للحد من انتشار الجائحة العالمية، الأمر الذي دفعهم  للتنكر في العديد من الأزياء الغريبة للتمكن من كسر قيود الحجر والخروج للشوارع.

وشهدت حالات التنكر الكثير من التصرفات الغريبة، بالإضافة لبعض الحالات الطريفة، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي.

أمريكي يتنكر في زي "سمكة قرش"

لم يهتم الطفل الأمريكي لتصدر بلاده للترتيب العالمي لعدد المصابين بفيروس كورونا، في أوائل أبريل الجاري، حيث أبدى الطفل الذي يدعى جيلين فايمستر، عدم اهتمامه بإجراءات الحجر الصحي، بل شعر أن الدولة وأجهزتها الحكومية تفرضان عليه ما لا يطيقه، ففكر بالتنكر في زي سمكة قرش، للتمكن من خرق الحجر الصحي، بحسب "روسيا اليوم".

وقام جيلن بوضع خطة مثالية دون أن تلاحظه والدته، حيث ارتدى زيه المفضل لسمكة قرش صغيرة، وبعد ذلك قرر مغادرة البيت والتوجه لزيارة الأصدقاء، وعلى الرغم من تمكنه بالخروج بتلك الهيئة إلى الشارع إلا أن أخته الكبرى كشفت حيلته وأعادته إلى المنزل.

بريطاني يتنكر في زي "شجرة"

وفي واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بابتكار طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، دون التعرض لأي عقوبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام رجل وزوجته بتصوير جارهما، الذي لجأ لحيلة ارتداء زي شجرة، مستغلا تواجد العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي حولها للهروب من أنظار السلطات الحكومية هناك.

وأظهر مقطع الفيديو الذي قاما بتصويره "نيكولاس موراي ومادلين ماي ديفيز"،  قيام جارهما بالجلوس بجانب أحد الأشجار وهو يرتدي زي شجرة، قبل أن يعبر الطريق بطريقة كوميدية ليأخذ هيئة شجرة بالطريق، ثم عاد مجددًا من خلال الزحف والدوران على الأرض، قبل أن يظهر مجددًا وهو يحمل شنطة يبدو أن بها بعض المشتريات التي قام باقتنائها من الخارج.

إسباني يتنكر في زي "ديناصور" لإلقاء القمامة

وقام شخص في إسبانيا بالتنكر في زي ديناصور، ليتمكن من إلقاء القمامة، ولكن أوقفته إحدى سيارات الشرطة، ليظهر مقطع الفيديو قيام أحد الضباط بالحديث معه.

وغردت الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية عبر حسابها على تويتر: "يسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات"، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

مصري يقوم بالتنكر مستخدمًا كرتونة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لأحد الأشخاص في الغردقة، يقوم بالمرور عبر الطريق لشراء شيء من السوبر ماركت مستخدمًا كرتونة كبيرة يختبئ داخلها، وذلك خلال فترة حظر التجوال ليلاً، التي فرضتها البلاد مؤخرًا، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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