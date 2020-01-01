"روشتة بالعربي".. مبادرة أطباء لمعرفة كل شيء عن كورونا بالعامية

05:01 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
روشتة بالعربي

روشتة بالعربي

كتب: رحاب عبدالراضي

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دائما ما تحاول أن تحل مشكلات المجتمع، وتقدم لهم أسلوبا بسيطا للمعرفة، فمنذ إنشاء مجموعة "روشتة بالعربي" أخذ القائمون عليها خدمة الناس وتقديم يد العون لهم من منطلق تنفيذ رسالة الأطباء بالعمل على راحة البشر وعلاج أمراضهم، وكرروا ذلك تزامنا مع فيروس كورونا.

روشتة بالعربي تطلق حملة توعية بالعامية من أجل فيروس كورونا

"روشتة بالعربي" هي مبادرة طلابية من جامعة عين شمس، نشأت منذ 6 أعوام، من طلبة وخريجين، كانوا ينزلون الشوارع للتوعية وعلاج الناس "أي حد عنده أي مرض أو حتى سكر أو ضغط  بنوعيه إزاي يواجه مرضه وخوفه ويتعامل معاه وحتى الطلبة كنا بنؤهلهم نفسيا إزاي يواجهوا الضغوط" بحسب الطبية النفسية مروى نوفل مشرفة الحملة أوالمبادرة كما يطلق عليها.

خطر على ذهن أفراد "روشتة بالعربي" الذي يبلغ عددهم 20 طبيبا من مختلف التخصصات، أن يقدموا حملات توعية أون لاين، بشأن فيروس كورونا، وباللغة العامية بمعلومات مبسطة تحت إشراف اطباء من مصادر موثقة، وذلك في محاولة للتصدي للشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "وبرضه بنقول للناس أنه فيه انشطة تانية ممكن يعملوها في فترة الحظر تكون مفيدة ليهم وبنخاطب فئات كتيرة في الشعب ممكن ماتفهمش المصطلحات العلمية المعقدة" وفق مروى.

"بأسلوب سهل وبسيط وعلمي بنحاول نقول للناس كل ما يخص الفيروس"، بحسب مروى مشيرة إلى أن المبادرة تنشر أرقام المصابين يوميا وتعد الإحصائيات المختلفة من مصادرموثقة، "بنساعد الناس ونجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال الناس مباشرة في الشارع أو أون لاين عبر صفحتنا على فيس بوك".

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