هولندية عمرها 107 أعوام تصبح أكبر متعافية من كورونا في العالم

تعافت امرأة هولندية تبلغ من العمر 107 أعوام من الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح معظم البلاد كورونا، لتصبح أكبر ناجية من الوباء في العالم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن صحيفة "إيه دي" الهولندية أن كورنليا راس أصيبت بالمرض في 17 مارس الماضي، بعد يوم من عيد ميلادها رقم 107، بعد حضورها خدمة الكنيسة مع سكان آخرين من دار رعاية المسنين في جزيرة Goeree-Overflakkee في جنوب غرب البلاد.

وأثبتت نتائج الاختبار وقتها أنها و40 آخرين حضروا معها في الكنيسة أنهم يحملون الفيروس التاجي المستجد كورونا، ونقلوا إلى الحجر الصحي، وتوفي 12 شخصا من من تلك المجموعة منذ ذلك الحين.

وقالت ابنة أختها مايكي دي جروت: "لم نكن نتوقع أن تبقى على قيد الحياة، هي لا تأخذ أدوية، ولا تزال تمشي جيدًا وتنزل على ركبتيها كل ليلة لتشكر الرب، ومن مظهرها، ستكون قادرة على الاستمرار في ذلك".

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع بـ1213 يوم الخميس إلى 21762، مع 148 حالة وفاة جديدة، وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي إن حصيلة القتلى في البلاد تبلغ 2396.

وقبل رأس، كان بيل لابشي، وهو أمريكي يبلغ من العمر 104 أعوام، وأدا زانوسو، وهي امرأة إيطالية عمرها 104 أعوام أيضا، أقدم ناجيين من الفيروس التاجي المستجد بشكل موثق على نطاق العالم.