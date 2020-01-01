إبداعات كورونا.. سيارة على شكل الفيروس لتوعية سكان الهند من الجائحة

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، فجر الطاقة الإبداعية لدى الهنود، فمنذ تفشي الفيروس على الأراضي الهندية، بدأت تظهر أغرب طرق مواجهة الجائحة العالمية هناك، وذلك بعدما قام المخترع الهندي سوداكار ياداف، بتصميم مركبة صغيرة على شكل فيروس كورونا عملاق.

وقامت المركبة بالتنقل بين العديد من شوارع مدينة حيدر أباد في جنوب الهند، بهدف توعية السكان في المدينة بضرورة البقاء في المنازل، للحد من تفشي الوباء، وتحذيرهم من مخاطر عدم مراعاة التباعد الاجتماعي، بحسب "سكاي نيوز".

ويتطلع "ياداف" صاحب الـ67 عاما والحاصل على رقم قياسي في موسوعة "جينيس" لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، إلى نجاح سيارة كوفيد-19، التي تعمل بواسطة محرك قوي، في الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتبدو السيارة الصغيرة الكروية الشكل، التي تتسع لراكب واحد ومصنوعة من ألياف خضراء مضيئة، شبيهة بالصور المعروفة للفيروس، بما في ذلك أشواك الفيروس المنتشرة على سطحه، كما تعمل بواسطة محرك دراجة بخارية سعة سي سي 100.

وقال "ياداف": "الناس ليسوا خائفين، ولا يزالون يتنقلون في الشوارع رغم الخطر الواضح، رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية هي إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمنا في الوقت الراهن هو المنزل"، وفقا لفرانس برس.

وأوضح "ياداف"، أن فكرة السيارة استلهمها من خوذات مصنوعة على شكل فيروس يرتديها شرطيون في أماكن أخرى في الهند في محاولة للتوعية بأخطار فيروس كورونا الجديد بصورة تحمل بعض الطرافة، مشيرا إلى أن الشرطة في حيدر آباد كانت "داعمة" له في مشروعه، خصوصا وأنهم يريدون تسليط الضوء على هذه السيارة لنشر الوعي.

قناع كورونا لحث المواطنين على البقاء في المنزل

وكان رجل شرطة في الهند يدعى راجيش في مدينة تشيناي، قد ظهر في وقت سابق مرتديا قناع على شكل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال ممارسة عمله بتوقيف السيارات، وحث المواطنين على البقاء في المنزل، في ظل إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وصرح الشرطي، في مقابلة مع "آسيا نيوز"، قائلا: "نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة".

وتابع: "الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف، فعندما أرتديها يتذكر المسافرون فيروس كورونا، كما يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل".

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من دول العالم، وبلغ عدد مصابي كورونا في الهند نحو 6000 شخص، وتسبب في وفاة 178 آخرين.