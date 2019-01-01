"الغذاء والدواء" الأمريكية تحذر من استخدام هذه المواد كعلاج لكورونا

10:50 م | الخميس 09 أبريل 2020
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

كتب: مصطفى الصبري

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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسالة تحذير من بعض منتجات ثاني أكسيد الكلور الاحتيالية والخطيرة المعروفة باسم "Miracle Mineral Solution" التي تباع كعلاجات للوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من شراء منتجات ثاني أكسيد الكلور التي يتم بيعها عبر الإنترنت كعلاجات طبية، حيث إن الوكالة ليست على علم بأي دليل علمي يدعم سلامتها أو فعاليتها، كما أنها تشكل مخاطر كبيرة على صحة المرضى، ويأتي هذا التحذير ضمن إجراءات الإدارة لحماية الأمريكيين كجزء من استجابتها لوباء كوفيد-19 العالمي.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر موقعها الرسمي: "على الرغم من التحذيرات السابقة، فإننا نشعر بالقلق من أن منتجات ثاني أكسيد الكلور ما زالت تباع بدعوى مضللة بأنها آمنة وفعالة لعلاج الأمراض، بما في ذلك كوفيد-19".

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان، إن بيع هذه المنتجات يمكن أن يضر بصحة الشخص ويؤخر العلاج الطبي المناسب، لذا نحن نواصل اتخاذ إجراءات ومواصلة جهودنا لرصد العلاجات الاحتيالية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة وتذكير الجمهور لطلب المساعدة الطبية من مقدمي الرعاية الصحية".

وتنتشر منتجات ثاني أكسيد الكلور التي تدعي أنها يمكن أن تعالج أو تمنع كوفيد-19 لدى البالغين والأطفال، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن الأطفال هم فئة سكانية ضعيفة قد تكون أكثر عرضة لردود فعل سلبية من استهلاكها.

ولم يثبت أن منتجات ثاني أكسيد الكلور آمنة وفعالة لأي استخدام، بما في ذلك علاج كوفيد-19، ولكن لا تزال تباع هذه المنتجات كدواء لعلاج التوحد والسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتهاب الكبد والإنفلونزا وحالات أخرى، على الرغم من آثارها الضارة.

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