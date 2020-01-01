بالمعالق والأكواب والحلل.. راقصو باليه روسيا يحاربون ملل كورونا

وسط أدوات الطهي في المطبخ وداخل غرف المعيشة، أصر راقصي باليه روسيا على كسر ملل الحجر الصحي على طريقتهم الخاصة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت العديد من الدول قد لجأت إلى إيقاف جميع أماكن التجمعات الكبرى، وهو الأمر الذي قامت به روسيا بإغلاق المسارح في كافة أنحاء البلاد، الأمر الذي دفع راقصو الباليه لحل بديل خلال تواجدهم في منازلهم لكسر ملل الحجر الصحي.

وقام راقصو الباليه في روسيا بتقديم العروض من منازلهم للحفاظ على التواصل عبر الإنترنت مع جمهورهم من عشاق فنهم والذين لزموا منازلهم، بسبب إجراءات العزل العام الجزئية بسبب الحد من تفشي كورونا، بحسب "رويترز".

وقدم 7 راقصين من فرقة مسرح ميخائيلوفسكي في سان بطرسبرج، وهي واحدة من أبرز فرق الباليه في روسيا، عروضا في مطابخ بيوتهم وغرف معيشتهم، وفي النهاية جمعوا الرقصات في فيديو قصير.

وتم تداول الفيديو الذي وصلت مدته 3 دقائق، ووضع موسيقاه الملحن لودفيج مينكوس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي، ليحصد حوالي 30 ألف مشاهدة على إنستجرام وأكثر من 550 تعليقا على فيسبوك.

وصرح مسرح ميخائيلوفسكي، أن الفنانون باقون على عهدهم حتى في الظروف الحالية غير العادية، فبينما لا تُتاح لهم فرصة للتفاعل مع الجمهور في المسرح يستخدمون بيوتهم كمسرح ومنصة إبداعية لهم.

وذكر المسرح، أن المبادرة جاءت من الراقص الرئيسي إيفان فاسيلييف الذي شوهد في الفيديو يرفع راقصة الباليه ماريا فينوجرادوفا في غرفة معيشة وهي تحمل إناء طهي.

وتتضمن الثواني الأخيرة من العرض إنحناء الراقصين، وتصفيقات، وباقات زهور، وكأنه عرض مباشر.