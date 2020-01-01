بسبب عزل كورونا.. طفل أمريكي يتنكر في بدلة سمكة قرش

02:33 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
طفل يتنكر في زي سمكة قرش

طفل يتنكر في زي سمكة قرش

كتب: وكالات

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تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، دفع السلطات هناك لفرض نظام الحجر الصحي، ومنع مواطنيها من مغادرة منازلهم، الأمر الذي دفع أحد الأطفال من لويزيانا بالتنكر في هيئة سمكة قرش، بسبب شعوره بالملل الشديد.

وعلى الرغم من تصدر الولايات المتحدة، في أوائل أبريل الجاري للترتيب العالمي لعدد المصابين بالفيروس التاجي، إلا أن الطفل الأمريكي جيلين فايمستر، لم يهتم لذلك، بل شعر أن الدولة وأجهزتها الحكومية تفرضان عليه ما لا يطيقه، ففكر بالتنكر في زي سمكة قرش، للتمكن من خرق الحجر الصحي، بحسب "روسيا اليوم".

وقام جيلن بوضع خطة مثالية دون أن تلاحظه والدته، حيث ارتدى زيه المفضل لسمكة قرش صغيرة، وبعد ذلك قرر مغادرة البيت والتوجه لزيارة الأصدقاء، وعلى الرغم من تمكنه بالخروج بتلك الهيئة إلى الشارع إلا أن أخته الكبرى كشفت حيلته وأعادته إلى المنزل.

واكتشفت كريستين والدة جيلين كل شيء متأخرة جدا، بعدما شاهدت صورة "سمكة قرش صغيرة" تتجول في منطقتهم على صفحة "فيسبوك"، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو".

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