أكاديمية أمريكية للعلوم: كورونا لن يختفي مع ارتفاع درجة الحرارة

نفت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم "إن أيه أس" (NAS)، اليوم، احتمالية اختفاء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف.

وأوضحت الأكاديمية الأمريكية، في خطاب إلى البيت الأبيض، أن المعلومات "مختلطة" حول ما إذا كان كورونا المستجد ينتشر بشكل سهل في الطقس الدافيء كما ينتشر في الطقس البارد، وفقا لما ذكرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت الأكاديمية، أن ذلك "قد لا يهم كثيراً بسبب قلة عدد الأشخاص المحصنين ضد الفيروس في العالم"، مؤكدة أن هناك معلومات تشير إلى إمكانية انتشار الوباء بشكل "أقل كفاءة" في البيئات ذات درجة الحرارة والرطوبة العالية.

وتابعت الأكاديمية الأمريكية قائلة، إنه على الرغم من ذلك فإن هذا الانخفاض في الانتقال "ربما لا يقود إلى انخفاض كبير في انتشار المرض بدون تبني مسألة تدخلات صحية عامة مصاحبة".