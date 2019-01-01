كيف كان سيغني العندليب الأسمر لفيروس كورونا؟

عبد الحليم حافظ
سخر عدد من متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بتغيير كلمات أغنية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ (أي دمعة حزن لا).
وغيَّر متابعون كلمات الأغنية لكي تتماشى مع الأحداث الجارية بعدم الخروج من المنازل والالتزام بالحظر الذي طبقته الحكومة.
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