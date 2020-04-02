أغنية "OH Na Na" تتصدر المشهد لدى مشاهير الرياضة في الحجر الصحي

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إيقاف العديد من الأنشطة الرياضية حول العالم، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، الأمر الذي دفع العديد من نجوم الرياضة لقضاء أوقاتهم ببعض التحديات والوسائل الترفيهية المختلفة، خاصة في ظل فرض حظر التجوال، وانعزال بعض النجوم في منازلهم.

ونرصد لكم في القرير التالي، كيف تصدرت أغنية "OH Na Na" المشهد لدى مشاهير الرياضة خلال فترة الحجر الصحي؟

رمضان صبحي

ونشر رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو له مع زوجته حبيبة إكرامي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهما يرقصان على أغنية "OH Na Na" الشهيرة، وعلق عليه: "هل تستطيعون فعل ذلك؟".

مصطفى محمد

وبعد مرور يومين فقط، دخل مصطفى محمد مهاجم الزمالك التحدي، بمشاركة مقطع فيديو له رفقة خطيبته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يرقص على الأغنية ذاتها.

جمال حمزة

وشارك جمال حمزة لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك السابق في تحدي أغنية أغنية "OH Na Na"، بعدما نشر مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو برفقة إحدى بناته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يرقص معها، خلال فترة العزل الصحي الحالية التي يقضيها في منزله مع ابنتيه خديجة وجميلة.

أندرياس إنيستا

ودخل الإسباني أندرياس إنيستا، نجم وسط برشلونة الإسباني السابق، تحدي الأغنية الشهيرة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء الرقص معها على أغنية "OH Na Na"، أثناء قضائه فترة الحجر الصحي في منزله.