"ياني" أم "لورل"؟.. مقطع صوتي يثير حيرة رواد السوشيال ميديا وتفسيره

04:05 ص | الخميس 09 أبريل 2020
ياني أم لورل

ياني أم لورل

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

فيديو.. "سيلفي وزغاريد".. سويدية تشكر أطباء "العجمي" بعد تعافيها من كورونا

فيديو.. "سيلفي وزغاريد".. سويدية تشكر أطباء "العجمي" بعد تعافيها من كورونا

فيديو.. كلب يقود "سكوتر": بيقلد الأطفال

فيديو.. كلب يقود "سكوتر": بيقلد الأطفال

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

دراسة تكشف تأثير الروائح على معالجة ذكريات الدماغ

دراسة تكشف تأثير الروائح على معالجة ذكريات الدماغ

"ياني أم لورل"؟.. سؤال أثار حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو من برنامج "هذا الصباح" والذي عرض على قناة "CBS" الأمريكية، إذ انقسم الأشخاص بين لورل وياني.

وخلال فيديو البرنامج الذي يرجع لعام 2018، استعرضت المذيعة مقطع صوتي وسألت ضيوفها حول الكلمة التي سمعوها والتي كانت الأرجح "ياني"، إلا أن بعض رواد السوشيال ميديا أكدوا أنها "لورل".

وأوضح ديفيد أليس أستاذ علم النفس بجامعة سيدني أن صوت ياني،  لوريل هو مثال على منبه غامض بشكل ملموس، ويمكن رؤية الكلمتين بطريقتين، وغالبا ما يتقلب العقل ذهابا وإيابا بين التفسيرين، هذا يحدث لأن الدماغ لا يستطيع أن يقرر بشأن التفسير النهائي، ومن المفترض أن يكون صوت "ياني"، "لورل"، غامضا لأن كل صوت له توقيت وطاقة متشابهين، لذلك من حيث المبدأ يمكن الخلط بين الكلمتين.

وأكد "أليس" أن سر اختلاف الكلمتين هو تردد الحروف نفسها، إذ أنه بالنسبة للكثيرين فهي "ياني" بدون أي شك، ولكن الأمر يعتمد على قوة تردد الحروف، فمن الممكن أن يكون حرف الـ"Y" تردده أعلى من حرف "L"، ولذلك يسمع البعض الكلمة "ياني"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال لارس ريكي، الأستاذ المساعد  لعلم النفس وعلم الأعصاب الإدراكي بجامعة ماستريخت، إن السر هو تردد الأحرف و آليات الأذن وما تود سماعه، وثانيا اختلاف النطق بين "ياني" و"لورل"، واللغة المولدة بالحاسوب في أمريكا الشمالية وكيف سيتم نطق الكلمات بشكل طبيعي في الإنجليزية الأسترالية أو البريطانية.

وذكر هيو ماكديرموت، أنه عندما يكون الدماغ غير متأكد من شيء ما فإنه يستخدم الإشارات المحيطة لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح، ولذلك إذا سمع الشخص محادثة تدور حول "لورل" فلن يسمعها "ياني" والعكس صحيح.

كما يمكن للتاريخ الشخصي أيضًا أن يعطي تفضيلًا غير واعٍ لكلمة أو لأخرى، فيمكن للشخص أن يعرف المثيرون باسم  "لوريل" ولا أحد يسمى "ياني".

ويعتقد ماكديرموت أيضًا أن الإشارات المرئية ربما لعبت دورًا، فعلى سبيل المثال "إذا كنت قد لاحظت أن كلا الاسمين يظهران على الشاشة بدون سياق أو معلومات أخرى، هذا يجبر الدماغ على الاختيار بين هذين الخيارين".

وفي ناشيونال جيوغرافيك ، ادعى براد ستوري من مختبر الصوتيات والكلام في جامعة أريزونا أن التسجيل الأصلي كان "لوريل" ولكن لأن المقطع الصوتي غير واضح فإنه يترك مجالًا للارتباك والتفسيرات المختلفة.

وأضاف المعلقون عبر الإنترنت نظرياتهم الخاصة حول سبب سماع الأشخاص كلمات مختلفة في المقطع، وأشاروا إلى أنها تختلف اعتمادًا على مستوى التردد والسعة ونوع السماعات المستخدمة لإعادة تشغيل المقطع، فتزيد الترددات المنخفضة من فرصك في سماع  "لورل" في حين أن الأصوات الأعلى من المرجح أن تبدو مثل "ياني".

وعلق لأحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر قائلا: "إذا قمت بخفض مستوى الصوت للغاية، فلن يكون هناك أي صوت جهير وستسمع ياني، ارفع مستوى الصوت وقم بتشغيله على بعض مكبرات الصوت التي تحتوي على استجابة عالية فعلية وستسمع لوريل".

الأكثر قراءة

حالة وفاة واحدة.. كيف انتصرت نيوزيلندا على كورونا؟

حالة وفاة واحدة.. كيف انتصرت نيوزيلندا على كورونا؟

لا يزال وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا يزداد سوءًا وتفشيا في العالم، ما يثير الرعب في نفوس الكثيرين، لكن نيوزيلندا، التي شهدت أول حالة مؤكدة لها في 28 فبراي
بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

أوضح بيتر جونز، طريقة تعافي ابنه البالغ من العمر عاما من كورونا في المستشفى، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة.
من أين جاء كورونا؟.. تعرف على أبرز نظريات الباحثين

من أين جاء كورونا؟.. تعرف على أبرز نظريات الباحثين

تسبب فراغ المعرفة بأصول الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم منذ أواخر 2019، في ظهور أرضية خصبة لطرح نظريات عديدة، من المذهلة إلى المريبة أو المعقول
طفح جلدي.. أطباء يكشفون أعراض جديدة لفيروس كورونا

طفح جلدي.. أطباء يكشفون أعراض جديدة لفيروس كورونا

هناك العديد من الأعراض الرئيسية غير ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد المستمر، تم اكتشاف معاناة بعض مرضى كورونا منها.
أصغر ضحايا كورونا.. وفاة رضيعة أمريكية عمرها يوم واحد

أصغر ضحايا كورونا.. وفاة رضيعة أمريكية عمرها يوم واحد

توفيت طفلة عمرها يوم واحد متأثرة بإصابة والدتها بفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، إذ دخلت في مرحلة المخاض مبكرا، وأكد المسؤولون أنّ الرضيعة أصبحت