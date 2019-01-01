أول يوم "حجر": أهالي "المعتمدية" يتكدسون في الأسواق لتخزين السلع

فى الساعات الأولى لتطبيق الحجر الصحى على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، بمحافظة الجيزة، هرع الأهالى نحو الأسواق والمحال التجارية لشراء احتياجاتهم، فى اختراق تام لإجراءات الوقاية التى فرضتها وزارة الصحة على القرية لمدة 14 يوماً.

«اللى بيحصل ده اسمه استهتار، والناس مش حاسين بالمسئولية ولا قادرين يقفوا مع الدولة عشان نخلص من الفيروس»، بنبرة استياء عبّر محمود الداوى، أحد سكان القرية، وصاحب محل لتركيب العطور، عن غضبه الشديد، لعدم التزام أهل القرية بقرار العزل الصحى وخروجهم من منازلهم دون أخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس: «للأسف محدش فاهم إن العزل الصحى ده فى مصلحتهم ولازم نساعد وزارة الصحة ونقعد فى بيوتنا»، ورغم الزحام الذى شهدته القرية على الأسواق والمحال منذ اليوم فإن أسرته التزمت بتطبيق القرار: «محدش فينا هيخرج لحد ما الـ14 يوم يخلصوا، الحى موفر لنا كل حاجة، وفيه ناس هتجيب لنا طلباتنا عشان مانخرجش»، لافتاً إلى أنه أغلق المحل، ويمارس عمله بالمنزل: «هطوّر شغلى وهعمل عطور جديدة أنزل بيها السوق لما الحظر يخلص».

منذ صباح اليوم فوجئ إسلام شاهين، أحد أهالى القرية، بهجوم الأهالى على تخزين الخضار والفاكهة: «الناس جريت على السوق كأننا داخلين على مجاعة، مش حاسين إن الزحمة ممكن تنقل الفيروس للقرية كلها»، مؤكداً أنه كان يتوقع التزام الناس بقرار العزل الصحى: «لما الصحة أعلنت القرار أول امبارح بالليل، قلت الناس هتخاف تخرج من البيت لكن لقيت ناس كتير فى الشارع وستات بتتسوق ومفيش مسافات بينهم وبين بعض».