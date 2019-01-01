البريطانيون يُصلُّون من أجل "جونسون".. والأطفال يشاركون برسومات ملوَّنة

08:51 م | الأربعاء 08 أبريل 2020
أطباء يحملون لافتات لدعم «جونسون» وتمنى الشفاء العاجل

أطباء يحملون لافتات لدعم «جونسون» وتمنى الشفاء العاجل

كتب: هبة حسنين

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بعد أيام من مشاركة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى حملة التصفيق لتشجيع الأطقم الطبية على ما يقومون به من جهد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أطلق البريطانيون حملة تصفيق أخرى لدعم رئيس الوزراء البريطانى فى صراعه مع كورونا، ودعوا للصلاة من أجله، وذلك مساء الليلة الماضية.

تداول البريطانيون هاشتاج «#ClapForBoris» على موقع تويتر، وفى الثامنة مساء أمس، أطلوا من نوافذهم وصفقوا لدعم رئيس الوزراء بعد أن تم نقله إلى العناية المركزة مع تفاقم أعراض إصابته بالفيروس التاجى، وشاركت الممرضات فى الهاشتاج بالدعاء له وانضم إليهن الأطباء العاملون فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

«الشفاء العاجل بوريس، يمكنك التغلب على هذا»، كلمات كتبها العاملون فى وحدة العناية المركزة فى مستشفى Derriford فى بليموث، فى لافتات فردية، وعند وضعها معاً تكونت تلك الجملة، وذلك حسب ما جاء فى صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، كذلك حمل الأطباء فى وحدة الرعاية المركزة بمستشفى سوليهال بالقرب من برمنجهام لافتات مماثلة تدعو لـ«جونسون» بالشفاء العاجل. أما الآلاف من مستخدمى «تويتر» فقد التقطوا صوراً لهم وهم يصفقون لتحية رئيس الوزراء البريطانى.

والأطفال لم يكونوا بمعزل عما يحدث داخل البلاد، فقد شاركوا بطريقتهم فى حملة دعم «جونسون» من خلال بطاقات ملوَّنة رسموا فيها باقات ورد مذيَّلة بعبارة «الشفاء العاجل». وشارك توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال السابق، على تويتر، بطاقة رسمها أحد أطفاله، وكتب: «لقد صنع ابنى البالغ من العمر 11 عاماً بطاقة شفاء عاجل لبوريس، عبارة عن قلب وفراشة من الأوريجامى، سننشرها فى داونينج ستريت عندما تكون آمنة».

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