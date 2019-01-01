دمياط وناسها: سيارة لنقل المرضى.. وسلع غذائية للمتضررين

توزيع شنط غذائية على مرضى الفشل الكلوى والأورام، مبادرة تبنَّتها جمعية خيرية بمحافظة دمياط، لمساعدة المتضررين من المرضى والفقراء من خلال توصيل الشنط لبيوتهم لدعم فكرة بقائهم فى منازلهم وتجنُّب العدوى، بل وتخصيص سيارة معقَّمة لنقل مرضى الفشل الكلوى للمستشفى للغسيل والعودة مرة أخرى لبيوتهم حتى لا يكون هناك مشقة عليهم أو احتمالية انتقال الفيروس لهم.

«العربية بتكون معاهم من الفجر توديهم مركز الغسيل وترجعهم بتنقل السيدات وكبار السن»، حسب وائل الشافعى، مسئول بالجمعية، مؤكداً أنه اتفق مع إدارة المركز لتنسيق مواعيد المرضى لنقلهم معاً: «كله استجاب خاصة إننا عايزينهم يكونوا فى بيوتهم قبل الحظر».

يحكى أن الشنط الغذائية لم تقتصر على أهالى قرى دمياط فقط بل شملت بعض الأسر فى محافظة الإسماعيلية لتخفيف العبء على الجميع من خلال توفير شنطة تكفى أفراد كل أسرة لمدة أسبوع كامل، وذلك مع دخول شهر رمضان المبارك الذى يأتى فى ظروف استثنائية، وتوقف عجلة العمل، لافتاً إلى أن معظم سكان قرى دمياط ينتمون للعمالة غير المنتظمة وبالتالى انقطع مصدر رزق عدد كبير منهم: «حاولنا نكفى احتياجات المرضى منهم عشان ما يبقاش مرض وفقر وبنساعد الأهالى فى محنتهم».

يساعده ٧٠ شاباً من الجنسين، يتولون مسئولية الذهاب لبيوت المرضى، يعقمون الأكياس جيداً ويتركونها أمام كل بيت حتى لا يشعر صاحبه بالحرج: «بحاول ما أنزلش الناس من بيوتها، بنقدم لكل بيت عنده مريض أورام أو فشل كلوى وجبات ساخنة بعدد أفراد كل أسرة يومياً».

وزع «الشافعى» ١٤٠٠ شنطة غذائية على المتضررين و٣٨٠ شنطة لمرضى الفشل الكلوى و٥٠٠ لمرضى الأورام.