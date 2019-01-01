خصومات تصل إلى 50%.. تحية من تجار مصر إلى الجيش الأبيض

فى محاولة لتقديم تحية للجيش الأبيض، الذى يخوض معركة شرسة مع فيروس مستجد، ينال من المواطنين فى دول العالم، أعلن أصحاب أنشطة تجارية مختلفة تقديم خصومات تصل إلى 50% للأطباء والصيادلة والممرضين، إعراباً عن امتنانهم لهم.

منذ قرابة الأسبوع، أعلن هشام ربيع تقديم خصم 50% على كل منتجات مخبزه «خبز، سمبوسك، كنافة وقطائف» وغيرها من المخبوزات، لشعوره بالضغوط الملقاة على العاملين فى القطاع الطبى، وربما تكون أسرهم فى حاجة للدعم، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان.

للمخبز فروع فى مناطق التجمع الخامس، الرحاب، مدينة نصر، ومصر الجديدة، واستفاد من منتجاته الأطقم الطبية، حسب «هشام»: «أتمنى أن تنتشر المبادرة بين العاملين فى القطاع الخاص، فالدولة ليست وحدها المطالبة بدعمهم، إنما المجتمع كله». ويفكر صاحب المخبز أن يضم أفراد وأسر الجيش والشرطة لشريحة المستفيدين من المبادرة مستقبلاً. بصورة الكارنيه، يمكن لأفراد الجيش الأبيض الحصول على خصم 10% على أى جهاز موبايل، وخط «فرى» لمدة شهر، هدية من حسن شريف، صاحب محل تليفونات محمولة: «كل شخص لا بد أن يسهم فى حل الأزمة التى نعيشها بقدر استطاعته، لذلك قررت البيع بسعر الشركة». المبادرة ليست الأولى لـ«حسن»، فسبقتها مبادرة أخرى لجموع الشعب، بتوفير خدمة تحويلات «الكاش» مجاناً: «شعرت أن خدمات السحب والإيداع متزايدة فى الفترة الحالية، فقررت تقديمها للمواطنين مجاناً».

رغم قلة الإيرادات، قرر شريف أحمد استقبال العاملين فى القطاع الطبى فى صالون الحلاقة، بخصم 50%: «منذ 10 أيام استقبلهم بكل ترحاب فى الصالون، كأقل شىء يمكن تقديمه لمن يضعون أرواحهم على أكفهم من أجلنا».

5 فروع لصالون الحلاقة فى جسر السويس ومدينتى السلام والعبور يمكن للأطباء والممرضين التوجه لها، بحسب «شريف»، كما يمكن لباقى المواطنين الاستفادة بـ30% على أى طلب فى الفترة من 9 إلى 12 ظهراً.