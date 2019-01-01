خصومات تصل إلى 50%.. تحية من تجار مصر إلى الجيش الأبيض

08:51 م | الأربعاء 08 أبريل 2020
عاملون فى صالون حلاقة يعلنون استقبال الأطباء بخصم 50٪

عاملون فى صالون حلاقة يعلنون استقبال الأطباء بخصم 50٪

كتب: جهاد مرسى

أخبار متعلقة

 أطباء الامتياز: جاهزون لمساعدة الجيش الأبيض في القضاء على كورونا

 أطباء الامتياز: جاهزون لمساعدة الجيش الأبيض في القضاء على كورونا

إلهام شاهين توجه رسالة شكر لـ"الجيش الأبيض": نقدر مجهوداتكم وتضحياتكم

إلهام شاهين توجه رسالة شكر لـ"الجيش الأبيض": نقدر مجهوداتكم وتضحياتكم

"بنضحى بحياتنا عشانك".. أول قصيدة من أحد أبطال الجيش الأبيض ضد كورنا

"بنضحى بحياتنا عشانك".. أول قصيدة من أحد أبطال الجيش الأبيض ضد كورنا

الجيش الأبيض بجامعة القناة يتوجه لمستشفى العزل بأبوخليفة

الجيش الأبيض بجامعة القناة يتوجه لمستشفى العزل بأبوخليفة

فى محاولة لتقديم تحية للجيش الأبيض، الذى يخوض معركة شرسة مع فيروس مستجد، ينال من المواطنين فى دول العالم، أعلن أصحاب أنشطة تجارية مختلفة تقديم خصومات تصل إلى 50% للأطباء والصيادلة والممرضين، إعراباً عن امتنانهم لهم.

منذ قرابة الأسبوع، أعلن هشام ربيع تقديم خصم 50% على كل منتجات مخبزه «خبز، سمبوسك، كنافة وقطائف» وغيرها من المخبوزات، لشعوره بالضغوط الملقاة على العاملين فى القطاع الطبى، وربما تكون أسرهم فى حاجة للدعم، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان.

للمخبز فروع فى مناطق التجمع الخامس، الرحاب، مدينة نصر، ومصر الجديدة، واستفاد من منتجاته الأطقم الطبية، حسب «هشام»: «أتمنى أن تنتشر المبادرة بين العاملين فى القطاع الخاص، فالدولة ليست وحدها المطالبة بدعمهم، إنما المجتمع كله». ويفكر صاحب المخبز أن يضم أفراد وأسر الجيش والشرطة لشريحة المستفيدين من المبادرة مستقبلاً. بصورة الكارنيه، يمكن لأفراد الجيش الأبيض الحصول على خصم 10% على أى جهاز موبايل، وخط «فرى» لمدة شهر، هدية من حسن شريف، صاحب محل تليفونات محمولة: «كل شخص لا بد أن يسهم فى حل الأزمة التى نعيشها بقدر استطاعته، لذلك قررت البيع بسعر الشركة». المبادرة ليست الأولى لـ«حسن»، فسبقتها مبادرة أخرى لجموع الشعب، بتوفير خدمة تحويلات «الكاش» مجاناً: «شعرت أن خدمات السحب والإيداع متزايدة فى الفترة الحالية، فقررت تقديمها للمواطنين مجاناً».

رغم قلة الإيرادات، قرر شريف أحمد استقبال العاملين فى القطاع الطبى فى صالون الحلاقة، بخصم 50%: «منذ 10 أيام استقبلهم بكل ترحاب فى الصالون، كأقل شىء يمكن تقديمه لمن يضعون أرواحهم على أكفهم من أجلنا».

5 فروع لصالون الحلاقة فى جسر السويس ومدينتى السلام والعبور يمكن للأطباء والممرضين التوجه لها، بحسب «شريف»، كما يمكن لباقى المواطنين الاستفادة بـ30% على أى طلب فى الفترة من 9 إلى 12 ظهراً.

الأكثر قراءة

حالة وفاة واحدة.. كيف انتصرت نيوزيلندا على كورونا؟

حالة وفاة واحدة.. كيف انتصرت نيوزيلندا على كورونا؟

لا يزال وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا يزداد سوءًا وتفشيا في العالم، ما يثير الرعب في نفوس الكثيرين، لكن نيوزيلندا، التي شهدت أول حالة مؤكدة لها في 28 فبراي
علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

اكتشف العلماء حديثًا نقطة ضعف لفيروس كورونا، وهو ما يفتح مجالًا لتصنيع لقاح محتمل.
بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

أوضح بيتر جونز، طريقة تعافي ابنه البالغ من العمر عاما من كورونا في المستشفى، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة.
سورة يس والدعاء ٣ مرات.. عادة قديمة في ليلة النصف من شعبان

سورة يس والدعاء ٣ مرات.. عادة قديمة في ليلة النصف من شعبان

تعرف على أفضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان، وما العادة القديمة التي وصفها رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر بأنها انقرضت.
من أين جاء كورونا؟.. تعرف على أبرز نظريات الباحثين

من أين جاء كورونا؟.. تعرف على أبرز نظريات الباحثين

تسبب فراغ المعرفة بأصول الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم منذ أواخر 2019، في ظهور أرضية خصبة لطرح نظريات عديدة، من المذهلة إلى المريبة أو المعقول