خطوات مهمة لإجراء مقابلة عمل ناجحة عبر الإنترنت في ظل الحجر الصحي

في ظل الالتزام بالحجر الصحي، بعد انتشار فيروس كورونا اضطر الكثيرين للعمل من منازلهم، كما أن الأشخاص الذين حدد لهم ميعاد مقابلة عمل في السابق أصبح من الصعوبة القيام بمقابلات العمل بشكل شخصي ومباشر، الأمر الذي دعا لإجرائها عن طريق الإنترنت.

ونشر موقع "سي إن إن"، 4 نصائح لإجراء مقابلة عمل ناجحة عبر الإنترنت.

الاهتمام بالشكل والمظهر

يجب التركيز على ما تريد ارتداءه للمقابلة، وابتعد عن الألوان الزاهية أو البراقة، واحرص على تصفيف الشعر والابتعاد عن مستحضرات التجميل المبالغ بها.

تواجد في غرفة هادئة

رتب وجهز المكان الذي ستجري فيه المقابلة، واحرص على اختيار غرفة هادئة في منزلك بإضاءة جيدة، وبأن تكون مرتبة، وإزالة أي مقتنيات غير ملائمة قد تعطي انطباعا سيئا.

ومن المهم كذلك اختيار خلفية مناسبة، والابتعاد عن إضافة الصور التي من الممكن أن تشتت الانتباه.

تأكد من عمل الجهاز قبل موعد المقابلة

تأكد من اتصال جهازك بالإنترنت، واختباره عدة مرات قبل البدء بالمقابلة، وأنه يعمل جيدا ودون أي مشاكل.

وتأكد أيضا من عمل السماعات التي ستقوم باستخدامها، وأن الصوت يعمل جيدا، والتأكد من عمل الكاميرا، إذ ينصح بإجراء مكالمة فيديو تجريبية مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك لتجربة الإنترنت والأدوات التي ستقوم باستخدامها خلال المقابلة.

تحدث واجلس بطريقة تظهر ثقتك بنفسك

ويفضل الاعتماد على جميع الإرشادات التي عادة ما تقدم للباحثين عن عمل قبل ذهابهم إلى مقابلات العمل، والتحضير للأسئلة التي من الممكن طرحها خلال المقابلة، والبحث عن الشركة والدور الوظيفي الذي تقدّمت له.

واحرص على الجلوس بثبات واختيار وضعية مناسبة، كما أن تثبيت الكاميرا بشكل جيد ووضعها في مكان مناسب أمر مهم للغاية.