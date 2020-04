بعد تسمية طفل.. حديقة حيوانات تطلق اسم "كوفيد" على نمر صغير

على غرار الأسرة الهندية التي اسمت طفليها "كوفيد" و"كورونا"، قررت حديقة حيوانات مكسيكية إطلاق اسم "كوفيد" على صغير نمر ولد قبل أقل من شهر تيمنا باسم فيروس كورونا المستجد.

وقالت كيتزيا رودريغيس، الطبيبة البيطرية في حديقة "بيو زو" العائلية في ولاية "فيراكروز" المكسيكية، إن "ولادة كوفيد هدية رائعة لعائلتنا وحديقتنا.. يشكل هذا النمر بارقة أمل مع كل ما يحدث في الوقت الحالي"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

Meet Covid the tiger. A newborn bengal tiger cub called "Covid" is cared for at the Wildlife Rescue and Rehabilitation Center "Africa Bio Zoo" in Cordoba, State of Veracruz, Mexico.

وأضافت الطبيبة البيطرية، أن النمر "كوفيد"، ولد في 15 مارس الماضي، ويتمتع بصحة جيدة وجسد كبير الحجم نسبيا مع أن أحدا في الحديقة لم يتنبه إلى أن الأم حامل به.

ووالدة "كوفيد" في الثامنة من العمر تدعى "غويرا"، أنقذتها عائلة "رودريغيس" من فرقة سيرك واعتنت بها، وكان يظن بأنها عاجزة عن الحمل بسبب مشكلة في الحوض، إلا أن نمرا ذكرا أصغر منها أنقذ أيضا من سيرك، نجح في هذه المهمة ما سمح بولادة صغير نمر يبلغ وزنه 1.4 كيلوجرام، أي أكثر بقليل من الوزن المتوسط لصغار النمور.

VIDEO: A baby tiger who was born during quarantine has been called "Covid" at the Mexican Africa Bio Zoo in Cordoba (Veracruz). Zoo staff say the name is one of "hope" because the virus, despite being deadly, has forced people to "rethink"