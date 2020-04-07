بعد تسمية طفل.. حديقة حيوانات تطلق اسم "كوفيد" على نمر صغير

01:22 م | الأربعاء 08 أبريل 2020
نمر

نمر

كتب: وكالات

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على غرار الأسرة الهندية التي اسمت طفليها "كوفيد" و"كورونا"، قررت حديقة حيوانات مكسيكية إطلاق اسم "كوفيد" على صغير نمر ولد قبل أقل من شهر تيمنا باسم فيروس كورونا المستجد.

وقالت كيتزيا رودريغيس، الطبيبة البيطرية في حديقة "بيو زو" العائلية  في ولاية "فيراكروز" المكسيكية، إن "ولادة كوفيد هدية رائعة لعائلتنا وحديقتنا.. يشكل هذا النمر بارقة أمل مع كل ما يحدث في الوقت الحالي"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت الطبيبة البيطرية، أن النمر "كوفيد"، ولد في 15 مارس الماضي، ويتمتع بصحة جيدة وجسد كبير الحجم نسبيا مع أن أحدا في الحديقة لم يتنبه إلى أن الأم حامل به.

ووالدة "كوفيد" في الثامنة من العمر تدعى "غويرا"، أنقذتها عائلة "رودريغيس" من فرقة سيرك واعتنت بها، وكان يظن بأنها عاجزة عن الحمل بسبب مشكلة في الحوض، إلا أن نمرا ذكرا أصغر منها أنقذ أيضا من سيرك، نجح في هذه المهمة ما سمح بولادة صغير نمر يبلغ وزنه 1.4 كيلوجرام، أي أكثر بقليل من الوزن المتوسط لصغار النمور.

وقرر فريق الرعاية فصل النمر لصغير "كوفيد"، عن والدته وتغذيته بواسطة زجاجات رضع يستهلكها بحماسة، ومتابعة نمو عظامه وعضلاته ووزنه باستمرار.

وأفاد صاحب الحديقة "غونزالو روديغيس"، بأن الهدف من اقتراح ابنته إطلاق اسم "كوفيد" على صغير النمر، هو التوعية بأهمية البيئة بعيدا عن الوباء الذي يشل نصف البشرية.

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