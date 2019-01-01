"الدهن في العتاقي".. معمرون قهروا كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره بين أغلب دول العالم، محدثًا أضرارًا جسيمة، على المستويين البشري والاقتصادي، إذ وصلت عدد الإصابات به، إلى ما يقارب مليون ونصف حالة، بالإضافة أكثر من 82000 حالة وفاة.

وتشير الإحصائيات العالمية، إلى أن تأثر المسنين وكبار السن بالفيروس، أكبر من تأثر المصابين الأصغر سنًا بالفيروس، خاصة مع ضعف المناعة والأمراض المزمنة، التي يكون المسنين أكثر عرضة للإصابة بها.

ولكن هناك حول العالم نماذج من كبار السن، خرقت تلك القاعدة، ونجحت في قهر فيروس كورونا، ونستعرض لكم أبرزهم:

تعافي رجل صيني يبلغ من العمر 100 عام

تعافى رجل صيني يبلغ من العمر 100 عام، وخرج من المستشفى، في مارس الماضي، بعد علاجه لمدة 13 يوما، من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وكان هذا المريض، بين مجموعة تضم أكثر من 80 مريضا مصابا بالفيروس، خرجوا من فرع مستشفى هوبي، لرعاية الأم والطفل في أوبتكس فالي في ووهان، مركز تفشي المرض الأول.

تعافي إيطالية تبلغ من العمر 104 عاما

تعافت سيدة من إيطاليا، تبلغ من العمر 104 سنوات، من فيروس كورونا وتعتبر هي أكبر امرأة تتغلب على مرض كوفيد-19 في العالم حتى الآن.

وأصيبت أدا زانوسو، من منطقة بييلا الإيطالية بالفيروس التاجي مستجد كورونا بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من وضع البلاد في غلق، وعانت من ضيق في التنفس وقيء، وكانت مقيمة في دار رعاية توفي 21 من سكانها بسبب كوفيد-19.

وآثارت أدا دهشة أطبائها بعدما تمكنت من النجاح في التغلب على الفيروس التاجي المستجد كورونا والتعافي منه.

هولندية عمرها 101 عام تتعافى من كورونا

في واقعة وصفتها المستشفى، بأنها "بارقة أمل"، تعافت امرأة هولندية عمرها 101 من فيروس كورونا المستجد.

وقال سونيل راملال اختصاصي الأمراض الصدرية في المستشفى التي تلقت فيها السيدة علاجها: "إنها صلبة، التزمت بالتوجيهات الطبية مثل العطس في كوعها، كما كانت حريصة على ترك المسافة المناسبة بينها وبين الآخرون".

وأوضحت المستشفى أن العجوز ستقيم في دار لرعاية المسنين قليلًا، قبل أن تعود للإقامة في منزلها التي تسكن به وحيدة.

إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من كورونا

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام، في شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء إرنا الإيرانية، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الإصابة بهذا الفيروس.

إيراني عمره 101 عاما يتعافى من كورونا

شهدت إيران أيضًا في نهاية مارس الماضي، تعافي مواطن يبلغ من العمر 101 عاما، كان مصابا بفيروس كورونا.

وأعلن مسؤول الإعلام في جامعة العلوم الطبية في محافظة كلستان شمالي البلاد علي متكي، عن تعافي العجوز من الفيروس.

وقال متكي، إن "هذا الرجل راجع المستشفى قبل 20 يوما، إذ رقد فيه وخضع للعلاج اللازم إلى أن تعافى تماما وخرج من المستشفى أمس".

أمريكي عمره 95 سنة يتعافى من الفيروس

نجح طبيب بيطري أمريكي، عمره 95 عامًا، مشارك في الحرب العالمية الثانية، في التغلب على فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، وتعافى منه.

اكتمل تعافي بيل كيلي، من ماكمينفيل بالولايات المتحدة الأمركية، تعافيه، في نهاية شهر مارس، بعد تشخيصه بالفيروس التاجي كورونا في 17 من الشهر ذاته.