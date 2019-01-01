علاج كورونا المحتمل.. "سانوفي" تجيب عن 5 أسئلة حول "هيدروكسي كلوروكين"

في الوقت الذي يبحث فيه العالم، عن علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خرجت شركة سانوفي، لتعلن أن دواء هيدروكسي كلوروكين، يملك نتائج فعالة بالنسبة للفيروس، وهو الأمر الذي دفع العديدين، للإيمان بإمكانية قضائه عليه، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتحدث باستمرار عن الدواء، وآثاره وإمكانية استخدامه في العلاج.

دعوات ترامب، وتشجيعه لاستخدام هيدروكسي كلوروكين، قابلتها تحذيرات من عدة جهات، مثل وكالة سلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا، وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وحتى منظمة الصحة العالمية، لتخرج شركة "سانوفي" المصنعة للدواء، وتجيب عبر موقعها الرسمي على 5 أسئلة، رئيسية حول الدواء.

ما هو هيدروكسي كلوروكوين؟

هيدروكسي كلوروكين، هو دواء تم تطويره في الخمسينيات من الكلوروكين، ويستخدم في بعض الأمراض الروماتيزمية والأمراض الجلدية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وفي بعض البلدان، يستخدم في الوقاية من الملاريا، أو علاجها.

يمكن أن يسبب هيدروكسي كلوروكين، تفاعلات ضارة وخطيرة، ويجب عدم تناوله بدون وصفة أو نصيحة طبية، ولم يتم استخدام منتج هيدروكسي كلوروكين من Sanofi في علاج COVID-19 في أي بلد

لماذا ازداد الحديث عنه في الوقت الحالي؟

وفقًا لبعض النتائج الأولية من الدراسات التجريبية المستقلة، تم الإبلاغ عن أن هيدروكسي كلوروكين، له تأثير محتمل مضاد للفيروسات على فيروس، إلا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان لديه القدرة على معالجة COVID-19 أم لا، كما انه لا توجد أدلة سريرية كافية لاستخلاص أي استنتاج، ويتم إجراء دراسات سريرية كبيرة لتقييم سلامة وفعالية الدواء في مرضى COVID-19.

أين وصلنا في علاج كورونا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجربة سريرية دولية تسمى "التضامن" للتحقيق في استخدام العديد من الأدوية، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين، في علاج COVID-19، بالإضافة إلى إجراء العديد من التجارب المستقلة بالتوازي في بلدان مختلفة للعثور على إجابات على العديد من الأسئلة حول استخدام هذا الدواء في COVID-19 في أسرع وقت ممكن.

في Sanofi، نقوم بدورنا لدعم الجهد الدولي، فنحن بصدد إطلاق دراستين سريريتين على هيدروكسي كلوروكوين، كما نقدم أيضًا الدواء مجانًا لمراكز البحث المشاركة في تجربة منظمة الصحة العالمية والباحثين الآخرين، بناءً على طلبهم.

كيف يتم عمل تجربة سريرية، وكم من الوقت تستغرق؟

تجرى التجربة السريرية أو الدراسة، عادةً بعد أن تثبت الدراسات المعملية والحيوانية "الاختبار قبل السريري" أنها مرضية، وفي كثير من الأحيان، تتم مقارنة الدواء مع دواء وهمي "مادة ليس لها نشاط دوائي" أو علاجات موجودة لتحديد ما إذا كانت فعالة، ويحدد خلالها الجرعة الفعالة، والسمية المحتملة والآثار الجانبية، وعادة ما تستمر بضع سنوات.

متى سيكون لدينا إجابات ونتائج ملموسة؟

يعمل المجتمع الطبي والعلمي بأقصى سرعة للعثور على إجابات حول الحلول المحتملة، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين وأدوية أخرى، وقد نبدأ في الحصول على نتائج أولية من الدراسات السريرية الجارية في الأسابيع المقبلة.

وبقدر أهمية التصرف بسرعة، فمن المهم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المرضى، وللحصول على معلومات حول هيدروكسي كلوروكوين في مؤشراته المسجلة الحالية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.