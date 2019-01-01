بعد إصابة طفله بكورونا.. أب يحذر المواطنين من ارتكاب خطأه

لم يعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يفرق بين كبير وصغير، حيث أصبح الأطفال الصغار، معرضون للإصابة بالجائحة العالمية، التي أصابت أكثر من مليون شخص حول العالم، الأمر الذي دفع أحد الأباء، بتحذير المواطنين من ارتكاب خطأه، الذي تسبب في إصابة طفله الصغير.

وأوضح بيتر جونز، طريقة تعافي ابنه البالغ من العمر عاما من كورونا في المستشفى، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة، وفقا لـ"روسيا اليوم"، نقلا عن "ميرور".

ويعتقد الوالد، أنه نقل الفيروس إلى منزله، بعد رحلة واحدة إلى السوبر ماركت، وبينما يتعافى 3 من أفراد الأسرة بسرعة، كتب "جونز" في صفحته على "تويتر"، أن ابنه الأصغر، أقل حظًا وبحاجة إلى علاج في المستشفى.

وتابع: "بعد إقامة قصيرة في المستشفى، تعافى طفلنا بسرعة بمساعدة الأكسجين والمضادات الحيوية للعدوى، ويتعافى الآن في المنزل، شكرا جزيلا لطبيبنا العام الذي استجاب بسرعة، ولجميع من قدّموا الرعاية الكاملة، إنهم أبطال حقيقيون".

وواصل: "شكرا لكم على جميع الرسائل اللطيفة، يجب أن أقول إننا لم نكن محظوظين، رد فعل كهذا لدى طفل صغير أمر نادر تبعا للأطباء، لذا لا ينبغي أن يقلق الناس، فقد تعافى بسرعة كبيرة بالدعم المناسب".

وكان "جونز" يأمل في أن تكون قصة إصابة ابنه بعد الحد الأدنى من الاتصال بالعالم الخارجي، بمثابة تحذير للآخرين، قائلا: "سبب مشاركتي لشيء شخصي للغاية هو أنني أريد أن يعرف الناس أن رحلة واحدة فقط يمكن أن تخاطر بكل شيء".

واختتم: "من فضلك لا تخرج، ابق في المنزل واحم أحباءك، لم نكن محظوظين، ومحلات السوبر ماركت تبذل قصارى جهدها لحماية الجميع، يجب علينا محاولة تقييد الزيارات واتباع الإرشادات للحد من المخاطر".