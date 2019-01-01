بزي لص.. ساعي بريد يرفه عن السكان المتواجدين بالمنازل

03:47 ص | الأربعاء 08 أبريل 2020
لين والتون

لين والتون

كتب: وكالات

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حظر والتزام بالمنازل .. إجراءات وقائية فرضتها دول العالم على سكانها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون شخص.

ومن أجل الترفيه عن السكان المتواجدين جبريا في المنازل في بريطانيا، قرر ساعي البريد لين والتون التنكر في شخصيات مختلفة، وفقا لـ"العربية".

ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة، فيبدو تارةً في هيئة لص أو سارق وتارة في هيئة أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو الشهيرة، وذلك لتخفيف آثار العزلة عن السكان المحجورين في بيوتهم.

 وأوضح "والتون" أنه لم يعد يتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس، من أجل ذلك ارتدى الملابس التنكرية أثناء ساعات العمل، إذ يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنجهامشير، وأبدى السكان إعجابهم بطريقة ساعي البريد، وأصبح الأطفال يصفقون وينتظرونه بفارغ الصبر.

وبالإضافة إلى الترفيه عن السكان، يجمع والتون عبر هذا الاستعراض الذي يؤديه، تبرعات لصندوق وطني تم إنشاؤه للمساهمة بمكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وتوفي حتى الآن نحو خمسة آلاف شخص جراء الوباء في بريطانيا، بينما بلغ إجمالي المصابين 47806 أشخاص.

 

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