الدرع الواقي.. باحثون يبتكرون قناعا مقاوما لفيروس كورونا

ابتكر باحثون، قناعا واقيا "كمامة"، يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي تسبب في إصابة أكثر من مليون شخص حتى آلان، ووفاة أكثر من 81 ألف أخرون، بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت سابين فليتش، الباحثة بجامعة مانشستر للتكنولوجيا الحيوية، أن القناع الجديد، على شكل وشاح، يغطي الأنف والفم، ويعرف باسم الدرع الواقي، أو "Virustatic Shield"، ويمكن أن يكون أحدث وسيلة للحماية من الفيروسات، كما أنه مريح ويمكن استخدامه لعدة ساعات يوميا، وهو قابل للغسل وغير ضار للمس بعد التعرض للجراثيم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال الدكتور آلان جرين، عالم الأحياء ومدير الشركة المصنعة للقناع، أنه يحتوي على طلاء كيميائي خاص على النسيج، ما يجعل الفيروس يلتصق به، حيث يجري تعطيله، بالإضافة إلى أنه مغلف بمركبات بروتينية مماثلة لتلك الموجودة في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والتي تساعد في مكافحة العدوى.

وعندما يدخل فيروس مثل فيروس كورونا إلى الجهاز التنفسي العلوي للشخص، فإن المواد الكيميائية الموجودة على جزيئات الفيروس ترتبط بالمركبات الموجودة في طبقة البروتين هذه، وهكذا يبدأ الفيروس في إصابة الخلايا، وفي القناع الجديد يهبط الفيروس على سطحه، على الرغم من حدوث التفاعل الكيميائي نفسه، فلا يوجد خلايا لإصابتها، وبهذه الطريقة يحمي الأشخاص الذين يرتدونه من استنشاق أي شيء، ويمنعهم من نشر القطرات إلى الخارج.

وأكد "جرين"، أن استخدام الأقنعة التقليدية، يستمر الفيروس في العيش على السطح، لذلك عندما يضعها مرتديها، يصبح السطح ملوثًا والأيدي ملوثة، وهذه إحدى المشاكل الكبيرة معها ، فهي لا توقف انتقال العدوى، أما في القناع الجديد فإنه يحتوي على غشاء بروتين يحمي من التعرض للفيروس التاجي، لأنه يعلق في المكان نفسه في الجهاز التنفسي البشري مثل فيروسات الإنفلونزا، التي أظهر القناع أنه يوفر الحماية ضدها في دراسات سابقة.