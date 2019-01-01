"انزل وماتدفعش".. سائق "توك توك" عليه ديون بس بيعمل خير

سوء الأحوال المعيشية نتيجة لأزمة «فيروس كورونا»، جعله يفكر فى تقديم المساعدة لأهل بلدته والتخفيف من حدة الأزمة على المتضررين.

محمد عبدالرؤوف، وشهرته «صبرى»، 47 سنة، من كفر الزيات بمحافظة الغربية، سائق توك توك، بعد أن رأى معاناة الناس وإغلاق العديد من المحال وجلوس الناس فى بيوتهم بدون عمل، قرر تقديم المساعدة بطريقته الخاصة: «ملقتش فى إيدى حاجة غير إنى أوصل الناس المتضررة من الأزمة وحالتها صعبة بدون مقابل، لازم نشيل بعض، الفترة صعبة على الكل ومحدش بإيده حاجة».

كتب ورقة ولصقها على الكرسى أمام الزبون كى يراها، وعلى ظهر التوك توك كى يراها الناس: «كتبت فيها لو معكش، اوصل مشوارك وانزل ومتدفعش، وسيبها على الله، إيدينا فى إيد بعض عشان نعدى الأزمة».

لا يحسبها «صبرى» بمنطق تعرضه لخسارة، فلديه اقتناع أنه سيعود إلى أبنائه فى نهاية يومه بنتيجة عمل الخير، وبالرغم من ديونه، إلا أنه تركها جانباً: «لو عملت خير هتلاقى الخير هيتردلك وربنا هيعوضك، لو اتنين أو تلاتة نزلوا ومدفعوش، هييجى واحد تانى يعوض، أنا سايبها على ربنا ومش بفكر فى المكسب، وركنت ديونى على جنب، المهم نقف مع بعض».

سعادة تعتلى وجوه زبائنه عندما يشاهدون اللافتة، كلمات شكر وأدعية لا تتوقف، وهناك من استجاب معه بطريقته: «فيه ناس أحسن منى، لما يركبوا معايا ويشوفوا اليافطة بيدونى فلوس زيادة، فيه ست نزلت ودفعت 10 جنيه وقالت لى خلى الباقى، انت عاوز تاخد الثواب لوحدك ولا إيه، خلينى أشارك معاك، متبقاش طماع». يقوم «صبرى» بتعقيم التوك توك من حين لآخر باستخدام بخاخة كلور، بالإضافة إلى زجاجة كحول صغيرة لتعقيم أيدى زبائنه.