مستشهدا بمصر.. "هوجان" يطالب سكان العالم بالتوبة للنجاة من كورونا

11:51 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
هوجان

هوجان

كتب: حسن شحاته

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أكد المصارع الشهير هالك هوجان، على أن جائحة فيروس كورونا  المستجد "كوفيد-19" جاءت بسبب انشغال سكان العالم ببعض المسارح وأماكن الموسيقى والرياضة، وغيرها من الأمور التي أبعدتهم عن الصلاة لربهم، وكل هذه الأمور ستعود كما كانت في حالة توبة الجميع باستغفار ربهم عن خطاياهم.

واستشهد "هوجان" بوباء الطاعون الذي أصاب مصر وتسبب في وفاة الآلاف، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "في ثلاثة أشهر قصيرة أخذ الله كل ما نعبده".

وأضاف مستدلا على نص من أحد الكتب المقدسة: "إذا كان عبادي سوف يتواضعون ويصلون ويطلبون وجهي ويتحولون عن طرقهم الشريرة، فسأسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وسوف أشفي أرضهم".

وأختتم هوجان حديثه قائلاً: "ربما لا نحتاج لقاحًا، ربما نحتاج إلى أن نأخذ هذا الوقت من العزلة عن عوامل تشتيت انتباه العالم".

والجدير بالذكر أن عدد مصابي كورونا حول العالم تخطى حاجز المليون مصاب، وبلغ عدد الحالات المتعافية أكثر من 301 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة لأكثر من 81 ألف شخص.

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