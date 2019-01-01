سبوبة تسجيل العمالة: الاستمارة بـ«20 جنيه"

500 جنيه خصصتها «القوى العاملة» لدعم العمالة غير المنتظمة، بعد تسجيل العامل لبياناته على موقع الوزارة، المشهد الذى عكر صفوه بعض المنتفعين، الذين استغلوا أمية غالبية العمال أو حاجتهم الشديدة للتسجيل، فى التربح من ورائهم، بداية من المكاتب التى أعلنت فتح أبوابها لمساعدتهم على التسجيل، وصولاً إلى عروض «السايبرات» ومراكز الإنترنت المنتشرة فى الأحياء.

20 جنيهاً حددتها بعض المكتبات لعملية تسجيل البيانات، وفقاً لعلاء الدين عبدالمحسن، من محافظة قنا، الذى لمس استغلال حاجة العمال فى التربح: «المكتبات تستغل التسجيل لصالحها، على الرغم من أنه إجراء لا يستغرق أكثر من ساعة، والمفترض رسومه جنيهان أو ثلاثة، لكنها حولت الأمر إلى إتاوة تفرضها على العمال البسطاء، ومعظمهم غير متعلمين وغير ملمين بالتكنولوجيا، ولا يتكلمون إذا رفع صاحب السايبر أو المكتبة سعر عملية التسجيل، رغم أنهم لا يجدون قوت يومهم».

تعدد وقائع الاستغلال دفع البعض إلى تقديم خدمة التسجيل مجاناً، ومساعدة العمال، من بينهم كرم كمال، موظف بكلية الآداب جامعة أسوان: «بعض العمال فقدوا جميع سبل الرزق، بسبب ظروف الحظر، وحين شعرت بإصرار البعض على استغلالهم، أعلنت أننى مستعد للتسجيل لأى شخص مجاناً».

كما قام بعض الشباب بتأسيس صفحة على «فيس بوك»، لاستقبال بيانات الراغبين فى التسجيل، وقال سعيد عبدالفتاح، أحد المتطوعين: «نتلقى مئات البيانات يومياً، ما يجعلنا نواجه صعوبة فى بعض الأحيان، ورغم ذلك نطلب من الجميع أن يبحثوا فى المحيطين بهم عن أى عمالة، ويقدموا لنا بياناتهم».