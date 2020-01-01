فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "البيت الذهبي"

10:09 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت

كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت

كتب: سلوى الزغبي

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صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطا، تلك العادة التي نسيتها أجيال حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم الحدوتة العاشرة بعنوان "البيت الذهبي".

خالد يسكن في قرية كل بيوتها من الخشب لكنه يحلم أن يعيش في بيت من الذهب.

رحلة مدهشة يصحبنا فيها خالد للبحث عن للبيت الذهبي فهل سيجد البيت الذهبي الذي يحلم به؟

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