كيفية علاجه بالأعشاب.. علامات العقم عند الرجال وأصعب الأنواع

يعاني بعض الرجال، من مشاكل العقم والتي قد تؤدي لمشاكل نفسية واجتماعية، ولكن يمكن للشخص اكتشاف ذلك مبكرا وعلاجه.

وشرح الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية علامات العقم وأسبابه وكيفية علاجه بالأعشاب، خلال صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" كما يلي:

علامات العقم لدى الرجال

- الكثير من المشاكل الجنسية، قلة الحيوانات المنوية أو صعوبة في القذف.

- فقدان أو ضعف الرغبة الجنسية.

- تورم أو التهاب الخصيتين.

- ألم شديد في منطقة الخصية.

- يصاحب العقم وجود مشاكل في الجهاز التنفسي عند الرجل.

- مشكلة في شعر الوجه حيث تقل الكمية.

- التهاب ومشاكل في الجهاز التنفسي تصل للإصابة بالتهاب الرئتين.

أصعب أنواع العقم عند الرجال

فقد النطاف الانسدادي

يعد من أصعب أنواع العقم لدى الرجال، وتمثل هذه الحالة حوالي 10% من مرضى العقم من الرجال، وهو الأصعب بسبب أنه ينتج لوجود صعوبة في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين، حيث تعاني الخصيتين من مشكلة كبيرة في إنتاج الحيوانات المنوية ما ينتج عنه وجود ضعف كبير في عدد الحيوانات المنوية عند الرجل، ويؤدي إلى حدوث عقم.

أسباب العقم عند الرجال بعد الانجاب

ينقسم الرجال في حالة العقم بعد الانجاب إلى فريقين وهم:

الشباب أقل من 40 سنة

- ضعف وقلة حركة الحيوانات المنوية.

- تضخم البروستاتا.

- الإصابة بمرض دوالي الخصيتين.

- إدمان الخمور.

- التدخين بشراهة.

- المعاناة من أمراض مزمنة مثل السكر والقلب.

- التعرض لضغط نفسي وعصبي قوي يؤدي إلى مشاكل جنسية.

الشباب أكبر من 40 سنة

- نقص هرمون الاندروجين الذي يساعد في الإصابة بالعقم.

- مرض القولون العصبي.

- تشوهات خلقية في الحيوانات المنوية، تظهر عند التقدم في السن.

- ضعف عدد الحيوانات المنوية.

- متلازمة آدم أي وجود نقص في هرمون الذكورة.

ما هي علامات الخصوبة عند الرجال؟

- عند وجود محاولات لمدة 6 أشهر لحدوث حمل، ولا يتم، يجب حينها زيارة الطبيب لمعرفة سبب ضعف الخصوبة.

- قلة الحيوانات المنوية عن المعتاد أثناء القذف.

طرق علاج العقم عند الرجال

جوزة الطيب

تساعد في زيادة الرغبة الجنسية والخصوبة ويمكن تناولها بشكل يومي في الطعام، كما يتم استعملها لعلاج أسباب عدم الانجاب لدى الرجال.

زيت الزعفران

يعمل على زيادة نسبة الخصوبة والحيوانات المنوية، ويعالج المشاكل الجنسية ويمكن إضافته في الطعام أو موضعي.

الحبة السوداء

تعالج أسباب عدم الانجاب ومشاكل تشوه الحيوانات المنوية وزيادة نسبة الخصوبة وتقوية المناعة، ويمكن استخدامه من خلال عمل مزيج من الحبة السوداء والعسل.