الرئة الحديدية.. اختراع قديم قد يحل أزمة نقص أجهزة التنفس

05:45 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
جهاز الرئة الحديدية

جهاز الرئة الحديدية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

السيسي للمصريين: سننجح في مواجهة فيروس كورونا بتعاوننا معا.. وشعب مصر سينجو

السيسي للمصريين: سننجح في مواجهة فيروس كورونا بتعاوننا معا.. وشعب مصر سينجو

شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في الإسماعيلية

شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في الإسماعيلية

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الإسكندرية لـ44 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الإسكندرية لـ44 حالة

لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض "أطفال المنصورة" على أجهزة التنفس الصناعي

لمواجهة كورونا.. تدريب تمريض "أطفال المنصورة" على أجهزة التنفس الصناعي

يعكف علماء بريطانيون، على تطوير نسخة حديثة من جهاز التنفس ذي "الضغط السالب"، المستخدم في القرن الماضي، وعرف بـ"الرئة الحديدية"، وذلك من أجل تخفيف النقص الحاصل على مستوى أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، نقلا عن موقع "نيو أطلس" المتخصص بالأخبار التقنية والعلمية.

الفرق بين جهاز التنفس والرئة الحديدية

وفي حال تكلل هذا المجهود العلمي بالنجاح، فإنه سيتيح للطب أن يسعف من يعانون صعوبات في التنفس، بتكلفة أقل، ومن دون انتظار الحصول على أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعدما دخلت دول العالم  في أزمة نظرا إلى التعقيدات التي تحيطُ باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، فهي غالية، وتتطلب تدريب الطواقم الطبية بشكل مكثف، 

ويذكر أن الفرق بين جهاز التنفس الاصطناعي وبين الرئة الحديدية، إلى أن الأول الذي نستخدمه حاليا يعرف بجهاز التهوية بالضغط الإيجابي المتقطع، ويعمل من خلال ضخ الأوكسجين بشكل مباشر صوب الرئة، حتى يساعد المريض على التنفس، لكن ما يعرف بالرئة الحديدية أي جهاز التنفس "سالب الضغط" يقوم بالعكس تماما.

وجرى اقتراح الرئة الحديدية لأول مرة، خلال القرن السابع عشر، وكان وقتئذ في صيغته الأولى، شبيها ببرميل أسطواني يسع المريض بشكل كامل.

وحينما يدخل الشخص المريض إلى الجهاز، يظل رأسه في الخارج، ولا يجري ربطه بأي شيء عن طريق الفم، ويقوم محرك كهربائي، داخل الجهاز بالتأثير في مستوى ضغط هواء، فيجعله متراوحا بين الهبوط والارتفاع، وحينما يتأثر ضغط الهواء حول جسم المريض، بين انخفاض وارتفاع، يتمدد صدره، ويصبح قادرا على التنفس.

وجرى استخدام النسخة القديمة من الرئة الحديدية، خلال القرن العشرين، لأجل مواجهة شلل الأطفال، ثم تم الاستغناء عنها في وقت لاحق، بفضل ظهور جهاز التنفس الاصطناعي ذي "الضغط الموجب".

ويجري تطوير الجهاز في إطار شراكة واسعة بين جامعة وارويك، ومجموعة "مارشال" للفضاء والدفاع، والمستشفى الملكي الوطني البريطاني، وبمساعدة عدد من الأكاديميين.

وتم إطلاق اسم "إيكسوفنت" على جهاز الرئة الحديدية الجديد، ويقول القائمون على المشروع إنهم تمكنوا من تطوير نموذج وسيقومون بتجربته في مصحتين للعناية المركزة بالمملكة المتحدة، مضيفين إنه لا يتطلب ربط المريض بأي أنابيب، وبوسع من يخضع له أن يكون في حالة يقظة ويتناول الدواء.

ولا تقف المنافع المترتبة على هذا الجهاز عند هذا الحد، فالرئة الحديدية تحسّن أداء القلب، بشكل أفضل، بنسبة 25%، مقارنة بجهاز التنفس الاصطناعي الذي يؤثر على وظائف القلب، وفي حال وافقت الهيئات الصحية المختصة في بريطانيا على الجهاز، سيكون بوسع البلاد أن تصنع ما يقارب 5 آلاف وحدة منه في كل أسبوع.

الأكثر قراءة

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة مسح لعابه على منتجات في سوبر ماركت.
علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

تدعي دراسة جديدة أن عقارا يعالج الجرب وقمل الرأس، قادر على القضاء على الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وقد يساعد في محاربة العدوى
علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

اكتشف العلماء حديثًا نقطة ضعف لفيروس كورونا، وهو ما يفتح مجالًا لتصنيع لقاح محتمل.
"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

يقترن اليوم، كوكب "المشتري" مع كوكب "بلوتو"، وهو حدث فلكي يحدث كل 13 عامًا، ويتكرر حدوثه هذا العام ثلاث مرات، وفقا لوصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ"الوطن".
سورة يس والدعاء ٣ مرات.. عادة قديمة في ليلة النصف من شعبان

سورة يس والدعاء ٣ مرات.. عادة قديمة في ليلة النصف من شعبان

تعرف على أفضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان، وما العادة القديمة التي وصفها رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر بأنها انقرضت.