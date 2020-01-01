فوائده غير عادية في علاج عدد من الأمراض.. كل ما لا تعرفه عن عكبر النحل

10:05 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
العكبر

العكبر

كتب: منة العشماوي

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"العكبر".. كلمة ربما تكون غريبة على مسامع الكثيرين إلا أنه يعرف بـ "صمغ النحل" و"البروبوليس" وهي مادة لزجة يجمعها النحل من رحيق الزهور لاستخدامها في خلاياه وتحتوي على تركيبات عديدة يجعلها لديه القدرة على علاج عدد من الأمراض.

تحتوي العكبر على نسبة من شمع العسل ومواد راتنجية وزيوت طيارة وفيتاميات وحبوب اللقاح ومضادات حيوية.

وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد العكبر وفقا لموقع "the best organic skin care"  و"webmd" و "heyhoney".

فوائد العكبر

- يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات القلبية.

- يحمي من تسوس الأسنان وجروح اللثة.

- يقضي على خلايا السرطان في الجسم ويمنع نموها.

- يقلل من الإصابة بالماء الزرقاء في العين.

- يحي الجهاز العصبي من نقص التروية الدماغية.

- لديه القدرة على سرعة التئام الجروح.

- يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي سواء في نزلات البرد أو الأنفلونزا.

- يقي الرجل من العقم.

- يقوي المناعة.

- يزيد من خصوبة الرجل.

- فوائده عديدة في الشعر، حيث يقوي جذوره ويعزز بصيلاته ويجعله ينمو ويطول ويعطيه شكل صحي ولمعان ويساعد على علاج الصلع.

- لديه قدرة غير عادية في البشرة، حيث إنه يعالج التهابات الجلد سواء من الحروق أو أي سبب، ويكافح علامات التقدم في العمر والشيخوخة ويستعمل في حال ظهور النمش أو الكلف وهو علاج لعدد من أنواع حساسية الجلد، يحافظ على الوجه من البكتيريا والشحوم وينظفها، ويرطبها ويزيد نعومتها ويزيل تشققها.

- يساعد في علاج الأمراض الجلدية.

- مضاد حيوي طبيعي للفطريات والبكتيريا.

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