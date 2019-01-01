دراسة جديدة.. نصف مصابي كورونا لم تظهر عليهم الأعراض

حذرت مجموعة من خبراء العالم من خطورة نقل نصف مصابي فيروس كورونا العدوى لغيرهم، دون ظهور أعراض واضحة عليهم، ما يعني أن بإمكانهم نشر المرض دون شعور منهم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات عدد من المصابين من أيسلندا وإيطاليا وسفينة "Diamond Diamond" التي أصبحت سجنًا عائمًا على أحد شواطىء اليابان.

ولم تظهر الإصابة بالفيروس على 331 شخصًا من بين 721 راكبًا من ركاب سفينة الرحلات البحرية "Diamond Princess"، وهو ما يمثل نسبة 46%، حيث تشكل تلك النسبة خطرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبالمثل في إيطاليا، لفت الباحثون إلى أن نسبة كبيرة من السكان، حوالي 3% أصيبوا بالفعل، ولكن معظمهم كانوا بدون أعراض تمامًا.

ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف يشير إلى ضرورة إجراء اختبارات واسعة النطاق لمعالجة جائحة فيروس كورونا بشكل كامل، موضحين أنه يمكن للناس نشر الفيروس دون علم.