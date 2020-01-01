بعد ساعات.. بدر شعبان العملاق يزين سماء مصر

02:39 ص | الأربعاء 08 أبريل 2020
ظاهرة القمر العملاق

ظاهرة القمر العملاق

كتب: فادية إيهاب

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يزين سماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأربعاء، القمر العملاق الثالث خلال عام 2020، الذي يعرف تحديدا بـ"بدر شعبان". 

السوبر مون المتكون في سماء مصر يعد الثالث لعام 2020

وبحسب الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن السوبر مون، المتكون في سماء مصر، يعد الثالث لعام 2020، فيما نكون بانتظار الرابع والأخير خلال منتصف شهر رمضان المقبل.

وسمي القمر العملاق بأسماء كثيرة من القبائل الأمريكية، منها القمر الوردي، وقمر العشب النامي، وقمر البيض، وقمر السمك، وغيره، لكونه يأتي في قمة فصل الربيع. 

والقمر العملاق، يحدث عندما يكون القمر بدرا، وفي نفس الوقت، في أقرب مسافة له من الأرض، لهذا يبدو حجمه أكبر قليلاً، وأكثر إشراقًا من المعتاد.

القمر العملاق يراه كل سكان العالم 

ويكون البدر العملاق، قريبا من نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، ونقطة الحضيض هي منطقة في مدار القمر تكون فيها المسافة بين الأرض والقمر أقل من 360 ألف كيلومتر، بحسب تادرس.

وفي هذه الحالة، يظهر قرص القمر أكبر قليلا من قرصه في الشهور العادية، ولذلك نسميه القمر السوبر أو القمر العملاق، والذي يراه كل سكان العالم أثناء الليل حيث يظهر ضخماً بنسبة 14% وأكثر اشراقا بنسبة 30% من البدر العادي.

ويشرق البدر العملاق، مع غروب الشمس ويبقى في السماء طوال الليل، إلى أن يغرب مع شروق الشمس فجر اليوم التالي، ويمكن أن يحدث القمر السوبر، وهو في حالة محاق (أي لا نراه) في شهور أخرى من العام، ولكننا نحس تأثيره في ظاهرة المد والجذر، الذي يكون أقوى من تأثيره بالأيام العادية.

والقمر يظهر بدرا لعيوننا، لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك عندما يكون فيها كمال استدارة قرص البدر 98% فقط حيث نراه بدرا ولا تلاحظ عيوننا المجردة عدم استكمال القرص بالكامل، ولكنه يصل 100%، الأربعاء 8 أبريل، ثم يقل مرة أخرى ويصل 98% الخميس.

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