صيام وصلاة ودعاء.. أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبان

تبدأ ليلة النصف من شهر شعبان مع مغرب اليوم الثلاثاء حتى فجر غد الأربعاء، بحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

تعرف على ما عليك فعله في ليلة النصف من شعبان

وعن فضل ليلة النصف من شعبان، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه يتبقى ساعات وتهل علينا ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة يطلع الله فيها إلى عباده يغفر الله فيها للمستغفرين ويرحم بفضله المسترحمين.

وعن المستحب فعله ليلة النصف من شعبان، أكد الدكتور عثمان عويضة، أنّه علينا صوم اليوم السابق ليوم الـ15 من شعبان، وهو ليلة النصف، ونقرأ القرآن ونقوم الليل ونترك المشاحنة والخصام لأن الله يغفر للجميع في هذه الليلة إلا المشاحن وقاطع الرحم.

واستشهد بحديث رواه بن ماجه والطبراني وغيرهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".

وأكد أمين الفتوى، أنّه علينا أن نترك الحقد من قلوبنا، وأن نصلح ذات بيننا، وعلينا أن نسال الله في هذه الليلة المباركة أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا ويرفع عنا ما نحن فيه.

لماذا كان النبي يكثر من الصوم في شعبان؟

وبحسب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الافتاء، أوضح أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، مستشهدا بحديث ورد عن رسول الله، رواه الصحابي أسامة بن زيد - رضي الله عنه- قائلا إنّه عندما ذهب إلى سيدنا محمد، وسأله يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا صيامك من شهر شعبان.

فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".