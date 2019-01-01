كورونا يعيد إلى الأذهان تعامل ابن سينا مع وباء الطاعون

04:50 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
الطبيب والفيلسوف ابن سينا

الطبيب والفيلسوف ابن سينا

كتب: رامي مصطفى

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أعاد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الأذهان الطبيب والفيلسوف ابن سينا من جديد، من خلال نصائحه وتعليماته فيما يتعلق بوباء الطاعون.

نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو من فيلم روسي يحكي السيرة الذاتية لابن سينا، تم عرضه في 1957، وتشهد أحداثه كيف كانت تعليمات ابن سينا للحد من انتشار وباء الطاعون.

وأظهر مقطع الفيديو تشابهًا كبيرا بين نصائح ابن سينا حينها، وتعليمات منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

في البداية تجنب ابن سينا المصافحة والعناق، حيث طلب قبل ذلك أن يحضر له ملابس نظيفة، بالإضافة إلى ماء الخل ليغسل يده ووجهه.

وأعطى ابن سينا بعض التعليمات جاءت أبرزها، التخلص من الخوف، والحد من التجمعات، وغلق الأسواق والجوامع، بحسب الفيلم.

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