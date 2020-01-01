الجينات أم كمية الفيروس.. لماذا يقتل كورونا الشباب وصغار السن؟

بناءً على الدراسات وعدد الحالات المؤكد، فإن الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم يصيب كبار السن بشدة، لكن لماذا يموت الشباب كذلك؟.. حاول العلماء أن يتوصلوا إلى جواب مناسب.

لا تزال جائحة الفيروس التاجي كورونا تودي بحياة الشباب، وهذا أحد أكبر الألغاز التي نواجهها فيما يتعلق بهذه الأزمة الصحية الطارئة العالمية، لأنه عادة يسبب مرض كوفيد-19 مشاكل حرجة فقط لدى كبار السن أو أولئك الذين يعانون بالفعل من مشكلة صحية كامنة، ومع ذلك، يقع بين الحين والآخر طفل أو شاب ضحية لكورونا، بما في ذلك أعضاء الأطقم الطبية التي تعالج المرضى، بحسب موقع "medical daily" الطبي المتخصص.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تحذير الشباب من خطر فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، إذ أشار مسؤولون في المنظمة إلى أن البيانات مستمرة في إظهار أن الشباب يصابون بـ كوفيد-19 ويدخلون إلى المستشفيات.

على هذا النحو، تم اقتراح عدد من النظريات، أبرزها يشير إلى أن بعض الناس لسوء الحظ لديهم جينات تجعلهم عرضة لانتشار الفيروس التاجي كورونا عبر أجسامهم، ويؤيد عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن مايكل سكينر هذه النظرية.

ويقول عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن "من المحتمل جدًا أن يكون لدى البعض منا تركيبة جينية معينة تجعله على الأرجح يستجيب بشكل سيئ للعدوى بهذا الفيروس التاجي كورونا، وقد يسبب ذلك نوعًا من الحساسية لدى بعض الأفراد الذين يصابون بـ كوفيد-19، مما يؤدي بهم إلى المعاناة بشكل أكثر حدة من الآثار الجانبية الخطيرة".

وهناك بعض الخبراء يقدممون تفسيرا مختلفًا، قائلين إن الأمر يتعلق بكمية الفيروس التي تصيب الشخص، وهو عامل يفترض أنه يلعب دورًا حاسمًا في تحديد النتيجة، وعلى هذا النحو، يفترض أصحاب هذه النظرية أن هؤلاء الشباب الذين يموتون بسبب كورونا مصابون بحمل فيروسي كبير.

وأشارت عالمة الفيروسات أليسون سينكلير، من جامعة ساسكس البريطانية، إلى أن "الشخص الذي لديه حمل فيروسي مرتفع لديه جزيئات فيروس أكثر من واحد لديه حمل منخفض، ولا نعرف حتى الآن تأثير الحمل الفيروسي على أعراض كوفيد-19، ومن المهم معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الحمل الفيروسي المرتفع والنتائج السيئة".