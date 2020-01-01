الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية للمصابين بكورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاءت النصائح الغذائية، بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشاريب التي قد تضر الشخص المصاب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت المنظمة، أهمية شرب كمية كبيرة من الماء "8 – 10" أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب كميات كبيرة من الكافيين، عصائر الفاكهة المحلاة، شراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة.

وشدد المنظمة على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

وأضافت الصحة العالمية: "ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا".