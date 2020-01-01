من هو المريض رقم صفر الذي نقل عدوى فيروس كورونا للعالم؟

12:34 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: لمياء محمود

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أكثر من مليون شخص هي حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى آلان، ومنذ ديسمبر العام الماضي حتى الآن تسبب الفيروس التاجي في وفاة أكثر من 74 ألف شخص بجميع أنحاء العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ الدولية، وتغيير وصف الفيروس من وباء إلى جائحة.

وخلال الفترة الماضية حاول العلماء التوصل إلى أول مريض أصيب بالفيروس التاجي في مدينة ووهان الصينية وتسبب في نشر المرض، عن طريق رسم خريطة لنمط انتقال الحمى المبكرة للفيروس التاجي قبل انتشاره، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن أول حالات تم الإبلاغ عنها بالصين كانت في 17 نوفمبر العام الماضي، وهم أربعة رجال وخمس نساء وتترواح أعمارهم بين 39 و79 عامًا وجمعيهم من مقاطعة هوبي الصينية، ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 55 عاما.

وتشير التقارير إلى أن العلماء حريصون الآن على تحديد ما يسمى بـ "المريض صفر" وهو مصطلح يطلق على أول مريض على الإطلاق أصيب بالفيروس، والذي يمكن أن يساعدهم على تتبع مصدر الفيروس التاجي، والذي يعتقد أنه انتقل إلى المرضى من الخفاش، وهو حيوان شائع يباع في سوق ووهان للمأكولات البحرية، ويرجح العلماء أن المريض رقم صفر هو الرجل البالغ من العمر 55 عام، ولكن لم يتم التأكد من الأمر بعد.

وبحلول يوم 15 ديسمبر، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 27 حالة، وفي 20 ديسمبر، بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 60 حالة، وفي يوم 27 ديسمبر أبلغ الطبيب تشانغ جيشيان من مستشفى مقاطعة هوبي للطب الصيني والطب الغربي، السلطات الصحية الصينية أن المرض ناجم عن فيروس جديد من سلالة كورونا، وخلال ذلك الوقت أصيب أكثر من 180 شخصًا، على الرغم من أن الأطباء ربما لم يكونوا على علم بها جميعًا في ذلك الوقت.

ورجحت السلطات الصينية من قبل، أن المريض صفر هي امرأة تدعى "وى" تبيع الجمبري في سوق الأسماك بمدينة ووهان، حيث أصيبت بالفيروس التاجي كورونا 11 ديسمبر الماضي، وفقا لصحيفة ""Pengpai" الصينية. وذكرت الصحيفة أن "وي" عانت من حمى مجهولة قبل أن يكتشف الأطباء إصابتها بالفيروس.

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