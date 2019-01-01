دار نشر تتبنى مبادرة توزيع 25 ألف كتاب مجانا: خليهم يتسلوا

02:24 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
توزيع كتب

توزيع كتب

كتب: سحر عزازى

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«الزم بيتك فى صحبة كتاب»، مبادرة أطلقتها دار نشر لحث الناس على القراءة واستغلال وقت الحظر فى زيادة المعرفة والاطلاع على الثقافات المختلفة، مؤكدة أن الحصول على نسخ الكتب يكون بتسجيل الرقم القومى لضمان منح فرص لأكبر عدد من القراء للاستفادة. «بنسعى دلوقتى إلى إننا نوزع النسخ فى منافذ بيع القوات المسلحة، لكن جارى التنسيق معاهم»، حسب سيد غيث، مدير دار الأديب للنشر والتوزيع، مؤكداً أن الحملة موجودة فى الميادين العامة، مثل الجيزة والعتبة ورمسيس، فضلاً عن توفير نسخ خاصة بكبار السن سيتم توصيلها لهم بالمجان: «عشان ما ينزلوش من بيوتهم هنروح لهم لحد البيت».

خصصت دار النشر ٢٥ ألف كتاب لتوزيعها فى نطاق القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لمساعدة الدولة فى خطتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال عدة إجراءات احترازية، لعل أهمها بقاء الناس فى بيوتهم، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى: «الكتب متنوعة وبتناسب جميع الأذواق، لمؤلفين قدامى وجدد، والقارئ هو اللى بيختار بنفسه، محدش فينا بيفرض عليه عنوان».

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