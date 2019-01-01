دور الضيافة ترحب بـ"مرضى الأورام": قلوبنا معاكم

06:58 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
أسرة دور الضيافة جاهزة لاستقبال المرضى

أسرة دور الضيافة جاهزة لاستقبال المرضى

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: اتباع إجراءات الوقاية والأمان مع مرضى الأورام

رئيس جامعة أسيوط: اتباع إجراءات الوقاية والأمان مع مرضى الأورام

جامعة القاهرة تكشف نتيجة تحاليل مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا

جامعة القاهرة تكشف نتيجة تحاليل مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا

طبيب يوزع وجبات على أهالي مرضى الأورام والحميات: الحظر سيئ

طبيب يوزع وجبات على أهالي مرضى الأورام والحميات: الحظر سيئ

جامعة القاهرة: جميع نتائج مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا سلبية

جامعة القاهرة: جميع نتائج مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا سلبية

أزمة أضرت بالجميع، لا سيما المرضى الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية لتلقى جرعات الكيماوى فى مواعيد محددة، يسكنهم الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى انتشر قبل أسابيع، ففتحت لهم دور الضيافة أبوابها لاحتضانهم خلال فترة تلقيهم العلاج، لتسهيل المهمة عليهم وضمان سلامتهم حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين.

تعقيم وتطهير خاص شهدته دار «ظاظا»، التى أسسها صيام عبده أحمد، مؤكداً أنه وضع معقماً على باب الدار كى يستخدمه أى شخص قبل الدخول: «الفرش بيتغير باستمرار، عندها ما يكفيها لتغيير السراير ممكن 5 مرات، وغسالة أوتوماتيك بالبخار عشان يقتلوا الجراثيم». تقع الدار فى منطقة السيدة زينب بالقرب من مستشفى 57357 لخدمة الأطفال وأهاليهم، لافتاً إلى أنه استعان بسيدة لتعقيم وتطهير البيت باستمرار واقتصار عدد الموجودين فيه على 7 أفراد فقط لتجنب الزحام: «كلهم من الأقاليم، بورسعيد وشمال سيناء وأسوان والمنيا وسوهاج وساعات حالات بتيجى من السودان».

تجرى دار ضيافة مؤسسة مرسال الكشف على كافة الحالات قبل استضافتهم، من خلال قياس درجة الحرارة والاطمئنان بأنهم بخير حتى لا تنتشر العدوى للجميع، بالإضافة لتعقيم المكان بالكامل وتوزيع كحول ومعقم على جميع الحالات: «لازم نتأكد الأول إن المريض سليم ومعافى، وكل أسبوع فيه طبيب بييجى يكشف عليهم وإخصائيين لدعمهم نفسياً»، حسب الدكتورة هبة راشد، مديرة المؤسسة، مؤكدة أن الدار بها 18 حالة من بينهم غير مصريين، يوفرون لهم الرعاية والإقامة الكاملة بالمجان: «بنطمنهم وحسوا بالأمان من خوفنا عليهم وحرصنا على نضافة المكان وتطهيره لأن مناعتهم ضعيفة مش حمل فيروس».

الأكثر قراءة

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة مسح لعابه على منتجات في سوبر ماركت.
علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

تدعي دراسة جديدة أن عقارا يعالج الجرب وقمل الرأس، قادر على القضاء على الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وقد يساعد في محاربة العدوى
علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

اكتشف العلماء حديثًا نقطة ضعف لفيروس كورونا، وهو ما يفتح مجالًا لتصنيع لقاح محتمل.
"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

يقترن اليوم، كوكب "المشتري" مع كوكب "بلوتو"، وهو حدث فلكي يحدث كل 13 عامًا، ويتكرر حدوثه هذا العام ثلاث مرات، وفقا لوصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ"الوطن".
صور.. جثث ضحايا كورونا تتراكم في شوارع الإكوادور: مش ملاحقين يجمعوها

صور.. جثث ضحايا كورونا تتراكم في شوارع الإكوادور: مش ملاحقين يجمعوها

تسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم في أزمة مرعبة في الإكوادور، تتعلق بجثث الضحايا، حيث في جواياكيل أكبر مدينة في البلاد، تُترك جثث ضحايا كوفيد