دور الضيافة ترحب بـ"مرضى الأورام": قلوبنا معاكم

أزمة أضرت بالجميع، لا سيما المرضى الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية لتلقى جرعات الكيماوى فى مواعيد محددة، يسكنهم الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى انتشر قبل أسابيع، ففتحت لهم دور الضيافة أبوابها لاحتضانهم خلال فترة تلقيهم العلاج، لتسهيل المهمة عليهم وضمان سلامتهم حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين.

تعقيم وتطهير خاص شهدته دار «ظاظا»، التى أسسها صيام عبده أحمد، مؤكداً أنه وضع معقماً على باب الدار كى يستخدمه أى شخص قبل الدخول: «الفرش بيتغير باستمرار، عندها ما يكفيها لتغيير السراير ممكن 5 مرات، وغسالة أوتوماتيك بالبخار عشان يقتلوا الجراثيم». تقع الدار فى منطقة السيدة زينب بالقرب من مستشفى 57357 لخدمة الأطفال وأهاليهم، لافتاً إلى أنه استعان بسيدة لتعقيم وتطهير البيت باستمرار واقتصار عدد الموجودين فيه على 7 أفراد فقط لتجنب الزحام: «كلهم من الأقاليم، بورسعيد وشمال سيناء وأسوان والمنيا وسوهاج وساعات حالات بتيجى من السودان».

تجرى دار ضيافة مؤسسة مرسال الكشف على كافة الحالات قبل استضافتهم، من خلال قياس درجة الحرارة والاطمئنان بأنهم بخير حتى لا تنتشر العدوى للجميع، بالإضافة لتعقيم المكان بالكامل وتوزيع كحول ومعقم على جميع الحالات: «لازم نتأكد الأول إن المريض سليم ومعافى، وكل أسبوع فيه طبيب بييجى يكشف عليهم وإخصائيين لدعمهم نفسياً»، حسب الدكتورة هبة راشد، مديرة المؤسسة، مؤكدة أن الدار بها 18 حالة من بينهم غير مصريين، يوفرون لهم الرعاية والإقامة الكاملة بالمجان: «بنطمنهم وحسوا بالأمان من خوفنا عليهم وحرصنا على نضافة المكان وتطهيره لأن مناعتهم ضعيفة مش حمل فيروس».