حفل لنجوم الفن حول العالم في 18 إبريل لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، فى مؤتمر صحفي في جنيف مساء اليوم بمشاركة عبر دائرة تليفزيونية للنجمة العالمية ليدى جاجا وكذلك هيو ايفانز، أحد قيادات صناعة الترفيه فى العالم، عن حفل عالمي سيبث على الهواء مساء يوم 18 إبريل الجاري لكل العالم تحت شعار: "عالم واحد معا في المنزل"، ويهدف إلى جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وشراء معدات الوقاية والحماية من الوباء.

من جهته، قال إيفانز، خلال المؤتمر، إن الحفل سيجمع أشهر الفنانين والمواهب من كل أنحاء العالم، ويعد مشاركة خيرية في إطار مبادرة منظمة الصحة العالمية التى تحمل اسم "صندوق تضامن" لجمع التبرعات والمساهمات لمكافحة وباء كورونا فى كل العالم وبخاصة فى الدول الفقيرة.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن يتم استخدام الكمامات الطبية للجميع في المجتمعات المختلفة؛ وبما قد يؤدى إلى نقصها وعدم توفرها للطواقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، وحث على استخدامها للطواقم الطبية ولمن يقومون على رعاية مصابين في المنزل.

وشدد أدهانوم، على أن استخدام الكمامات يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر على استخدامها للحماية فقط، ولكن إلى جانب التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين، إضافة إلى إجراء الاختبارات وعزل الحالات المصابة وعلاجها وتتبع الحالات المخالطة.