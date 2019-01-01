سائقو الأجرة يقسمون الأيام بينهم: "دخلنا تأثر بالحظر"

تطبيق الحظر على حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، منذ السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، أثر بالسلب على سائقى الميكروباص والتاكسى وأوبر، وخفض إيراداتهم اليومية.

«إحنا بنشتغل هنا فى الموقف بالدور، الأيام دى ساعات بنطلع دور واحد، وأوقات مابنتحركش من الموقف بسبب الحظر».. بهذه العبارة بدأ شعبان عبدالفتاح، ٣٤ عاماً، سائق ميكروباص بأحد المواقف الشهيرة بمنطقة شبرا الخيمة خط «بيجام - أحمد حلمى»، ويقطن بنفس المنطقة، يقول إنه منذ تطبيق قرار الحظر، ويومه يقتصر على رحلة واحدة فقط، مضيفاً أنه يوجد فى الموقف من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء: «عقبال ما آجى بيكون فيه سواقين موجودين فى الموقف، فمثلاً يكون دورى خامس عربية تحمل، فتبقى أول وآخر حمولة».

وأشار «عبدالفتاح» إلى عدم وجود المواطنين فى الشوارع بالشكل المعتاد عليه، إذ كان الموقف يشهد تزاحماً طوال اليوم.

لم يختلف الوضع كثيراً عند سائقى التاكسى الأبيض، إذ يعملون ساعات قليلة، بعد أن كانت هناك ورديات للعمل طوال الليل والنهار، ولكن منذ تطبيق الحظر، اضطر السائقون إلى تقسيم الأيام بينهم، بدلاً من تبادل ساعات اليوم الواحد، وذلك بحسب محمود على، سائق، يقول: «التاكسى معروف إن شغله مالوش مواعيد، والطلب عليه كان لحد الفجر، لكن دلوقتى من المغرب بنقعد فى بيوتنا».

وأوضح «محمود» أنه يمتلك «تاكسى»، وكان يعمل وردية بالنهار، ويبدل مع سائق آخر وردية ليلية حتى الثالثة فجراً، لكن خلال هذه الفترة يعمل هو ٣ أيام والآخر ٣ أيام: «بعد ما كان دخلنا فى اليوم الواحد ٣٠٠ جنيه، اليومين دول لو جبت ١٠٠ جنيه يبقى كويس».

"طارق": الشغل دلوقتى بقى قليل لأن أغلب الموظفين ما بيطلبوش أوبر

ويقول طارق هشام، ٢٧ عاماً، سائق أوبر، إن آخر الرحلات تكون فى السادسة مساء، بعدما كانت الرحلات مستمرة طوال اليوم، مضيفاً أنه حالياً تأتى عليه أيام دون أن يتقاضى ثمن رحلة واحدة فى اليوم.